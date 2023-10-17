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Виллы в Подгорица, Черногория

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Подгорица, Черногория
Вилла 4 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 435 м²
The villa has 4 bedrooms, 4 bathrooms, a sauna, a gym, a laundry room, a garage with two par…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Подгорица, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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