Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Подгорица
  4. Подгорица
  5. Таунхаусы

Таунхаусы с видом на горы в Подгорица, Черногория

Таунхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира в Петровац, Черногория
Квартира
Петровац, Черногория
Площадь 36 м²
€ 85,000
Дом в Черногория, Черногория
Дом
Черногория, Черногория
Площадь 45 м²
€ 45,000
Квартира 1 спальня в Kukulje, Черногория
Квартира 1 спальня
Kukulje, Черногория
Количество спален 1
Площадь 45 м²
€ 117,580
Дом 8 спален в Сутоморе, Черногория
Дом 8 спален
Сутоморе, Черногория
Количество спален 8
Площадь 400 м²
€ 336,640
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 4
€ 365,698
Дом 2 комнаты в Zelenika-Kuti, Черногория
Дом 2 комнаты
Zelenika-Kuti, Черногория
Комнаты 2
Площадь 77 м²
€ 250,000
Дом 4 спальни в Прчань, Черногория
Дом 4 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
€ 630,000
Квартира 1 спальня в Черногория, Черногория
Квартира 1 спальня
Черногория, Черногория
Количество спален 1
Площадь 33 м²
€ 77,000
Квартира 1 спальня в Черногория, Черногория
Квартира 1 спальня
Черногория, Черногория
Количество спален 1
Площадь 62 м²
€ 155,000
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 70 м²
€ 243,339
Квартира 2 спальни в Черногория, Черногория
Квартира 2 спальни
Черногория, Черногория
Количество спален 2
Площадь 82 м²
€ 155,000
Вилла 3 спальни в Черногория, Черногория
Вилла 3 спальни
Черногория, Черногория
Количество спален 3
Площадь 190 м²
€ 395,000

Параметры недвижимости в Подгорица, Черногория

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти