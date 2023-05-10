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Таунхаусы в Подгорица, Черногория

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни в Подгорица, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Площадь 176 м²
€ 265,000

Параметры недвижимости в Подгорица, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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