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Жильё с видом на горы в Подгорица, Черногория

1 объект найдено
Дом 6 спален в Подгорица, Черногория
Дом 6 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
€ 270,000

Параметры недвижимости в Подгорица, Черногория

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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