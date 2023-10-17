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Виллы в Община Подгорица, Черногория

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2 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Подгорица, Черногория
Вилла 4 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 435 м²
The villa has 4 bedrooms, 4 bathrooms, a sauna, a gym, a laundry room, a garage with two par…
Цена по запросу
Вилла с террасой в Golubovci City Municipality, Черногория
Вилла с террасой
Golubovci City Municipality, Черногория
Площадь 460 м²
Код объекта - 1.25.728.1363Барская ривьера, Дубрава. Трехэтажная каменная вилла в живописном…
€450,000

Параметры недвижимости в Община Подгорица, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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