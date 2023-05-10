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Дома с видом на горы в Община Подгорица, Черногория

Подгорица
115
2 объекта найдено
Дом 6 спален в Подгорица, Черногория
Дом 6 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
€ 270,000
Дом 2 спальни в Bioce, Черногория
Дом 2 спальни
Bioce, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
€ 157,500

Параметры недвижимости в Община Подгорица, Черногория

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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