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Realting.com
Черногория
Община Подгорица
Дома
Дома в Община Подгорица, Черногория
Подгорица
115
Дом
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117 объектов найдено
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Дом 6 спален
Подгорица, Черногория
6
4
340 м²
€ 270,000
Дом 2 спальни
Bioce, Черногория
2
1
99 м²
€ 157,500
Дом
Подгорица, Черногория
300 м²
€ 150,000
Дом 4 спальни
Подгорица, Черногория
5
4
200 м²
2
€ 165,000
Дом 2 спальни
Биело-Поле, Черногория
3
1
87 м²
€ 140,000
Дом 3 спальни
Подгорица, Черногория
3
300 м²
€ 940,000
Дом 5 спален
Подгорица, Черногория
5
5
326 м²
2
€ 1,500,000
Таунхаус 3 спальни
Подгорица, Черногория
3
176 м²
€ 265,000
Дом 8 спален
Подгорица, Черногория
8
3
286 м²
1
€ 1,000
Дом 9 спален
Подгорица, Черногория
9
250 м²
€ 236,900
Дом 6 спален
Подгорица, Черногория
6
200 м²
€ 185,500
Дом 3 спальни
Подгорица, Черногория
3
3
300 м²
1
€ 400,000
Дом 4 спальни
Подгорица, Черногория
4
180 м²
€ 200,000
Дом 6 спален
Подгорица, Черногория
6
340 м²
€ 360,500
Дом 6 спален
Подгорица, Черногория
6
300 м²
€ 500,000
Дом 6 спален
Подгорица, Черногория
6
2
175 м²
€ 135,000
Дом
Подгорица, Черногория
240 м²
€ 400,000
Дом
Подгорица, Черногория
240 м²
€ 400,000
Дом 5 спален
Подгорица, Черногория
5
2
200 м²
€ 360,500
Дом 4 спальни
Подгорица, Черногория
4
2
220 м²
2
€ 130,000
Дом 5 спален
Подгорица, Черногория
5
2
200 м²
1
€ 350,000
Дом 4 спальни
Подгорица, Черногория
4
2
140 м²
1
€ 230,000
Дом 9 спален
Подгорица, Черногория
9
4
400 м²
3
€ 460,000
Дом 11 спален
Подгорица, Черногория
11
5
250 м²
2
€ 310,000
Дом 7 спален
Подгорица, Черногория
7
2
400 м²
1
€ 3,000
Дом 6 спален
Подгорица, Черногория
6
3
180 м²
1
€ 155,000
Дом 4 ванных
Подгорица, Черногория
4
270 м²
2
€ 1,200,000
Дом 7 спален
Подгорица, Черногория
7
3
320 м²
€ 420,000
Дом 6 спален
Подгорица, Черногория
6
4
137 м²
€ 257,500
Дом 8 спален
Подгорица, Черногория
8
2
250 м²
€ 155,000
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Параметры недвижимости в Община Подгорица, Черногория
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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