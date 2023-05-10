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Жильё в Община Подгорица, Черногория

Подгорица
256
259 объектов найдено
Дом 6 спален в Подгорица, Черногория
Дом 6 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
€ 270,000
Квартира 7 спален в Kakaricka Gora, Черногория
Квартира 7 спален
Kakaricka Gora, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 390 м²
€ 1,850,000
Дом 2 спальни в Bioce, Черногория
Дом 2 спальни
Bioce, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
€ 157,500
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Площадь 40 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальня в Подгорица, Черногория
Квартира 1 спальня
Подгорица, Черногория
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальня в Подгорица, Черногория
Квартира 1 спальня
Подгорица, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Цена по запросу
Квартира 1 ванная в Подгорица, Черногория
Квартира 1 ванная
Подгорица, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
€ 88,000
Квартира 1 спальня в Подгорица, Черногория
Квартира 1 спальня
Подгорица, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€ 63,000
Дом в Подгорица, Черногория
Дом
Подгорица, Черногория
Площадь 300 м²
€ 150,000
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Площадь 135 м²
Этаж 5
Цена по запросу
Дом 4 спальни в Подгорица, Черногория
Дом 4 спальни
Подгорица, Черногория
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
€ 165,000
Дом 2 спальни в Биело-Поле, Черногория
Дом 2 спальни
Биело-Поле, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€ 140,000
Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 6/9
€ 160,000
Квартира 3 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 3 спальни
Подгорица, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
€ 700,000
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Площадь 33 м²
Цена по запросу
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Площадь 600 м²
Цена по запросу
Дом 3 спальни в Подгорица, Черногория
Дом 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Площадь 300 м²
€ 940,000
Квартира 4 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 4 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 4
€ 475,000
Дом 5 спален в Подгорица, Черногория
Дом 5 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 326 м²
Этаж 2
€ 1,500,000
Квартира 3 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 2
€ 143,900
Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1
€ 116,840
Таунхаус 3 спальни в Подгорица, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Площадь 176 м²
€ 265,000
Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Площадь 65 м²
€ 170,000
Квартира 3 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 6
€ 124,000
Дом 8 спален в Подгорица, Черногория
Дом 8 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 286 м²
Этаж 1
€ 1,000
Дом 9 спален в Подгорица, Черногория
Дом 9 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 9
Площадь 250 м²
€ 236,900
Дом 6 спален в Подгорица, Черногория
Дом 6 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 6
Площадь 200 м²
€ 185,500
Дом 3 спальни в Подгорица, Черногория
Дом 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 1
€ 400,000
Квартира 3 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 3
€ 66,000
Квартира 5 спален в Подгорица, Черногория
Квартира 5 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Этаж 5
€ 465,000

Параметры недвижимости в Община Подгорица, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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