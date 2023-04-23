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Виллы с видом на море в Петровац, Черногория

Вилла В архив
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2 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Петровац, Черногория
Вилла 4 спальни
Петровац, Черногория
5 Количество комнат 3 ванных комнат 422 м²
€ 1,200,000
Площадь виллы – 422 m2. Площадь земельного участка – 425 m2. Вилла располо…
Вилла 12 спален в Петровац, Черногория
Вилла 12 спален
Петровац, Черногория
6 ванных комнат
€ 2,200,000
В центре Петроваца находится эксклюзивное предложение — небольшой отель на набережной, в неп…
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