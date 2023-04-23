Черногория
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Черногории
Новые дома в Черногории
Все новостройки в Черногории
20
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Черногории
Жилая
Квартира в Черногории
Пентхаус
Студия
Дом в Черногории
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Черногории
Элитная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Черногории
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Черногории
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Община Бар
Бар
Петровац
Виллы
Купить виллу в Петроваце, Черногория
Вилла
Очистить
13 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Вилла 4 спальни
Петровац, Черногория
5 Количество комнат
3 ванных комнат
422 м²
€ 1,200,000
Площадь виллы – 422 m2. Площадь земельного участка – 425 m2. Вилла располо…
Вилла 4 спальни
Петровац, Черногория
285 м²
€ 1,400,000
Продается трехэтажная вилла недалеко от Петроваца, расположенная в 50 м от моря. Вилла имее…
Вилла 6 спален
Петровац, Черногория
466 м²
€ 910,000
NUM 3876 Виллы на продажу в деревенском стиле над Петровацем. Площадь виллы составляет 46…
Вилла 4 спальни
Петровац, Черногория
285 м²
€ 1,400,000
NUM 4816 Продается трехэтажная вилла недалеко от Петроваца, расположенная в 50 метрах от мор…
Вилла 3 спальни
Петровац, Черногория
135 м²
€ 480,000
Комплекс из 6 каменных вилл с бассейнами и панорамным видом на море в Режевичи, Будва. Дос…
Вилла 6 спален
Петровац, Черногория
560 м²
€ 1,000,000
NUM 858 В тихом районе Петровац, продается красивая вилла с бассейном общей площадью 560 м…
Вилла 6 спален
Петровац, Черногория
466 м²
€ 900,000
NUM 4418 Ambient rustic style villa in Petrovac, Budva. The area of the house is 466 m2, a…
Вилла 6 спален
Петровац, Черногория
466 м²
€ 900,000
Вилла в Петроваце, Будва. Площадь дома 466 м2, площадь участка 517 м2. План дома: • на…
Вилла 4 спальни
Петровац, Черногория
350 м²
€ 1,200,000
Код объекта - 1.20.728.9013Представляем Вашему вниманию виллу на первой линии моря в поселке…
Вилла 6 спален
Петровац, Черногория
5 ванных комнат
917 м²
€ 2,800,000
Расположение: Вилла расположена в г. Петровац, первая линия моря, до городского пляжа 80 мет…
Вилла 5 спален
Петровац, Черногория
5 ванных комнат
917 м²
€ 3,700,000
Вилла расположена в г. Петровац, первая линия моря, до городского пляжа 80 метров, до частно…
Вилла 12 спален
Петровац, Черногория
6 ванных комнат
€ 2,200,000
В центре Петроваца находится эксклюзивное предложение — небольшой отель на набережной, в неп…
Вилла 5 спален
Петровац, Черногория
5 ванных комнат
971 м²
Количество этажей 3
Цена по запросу
Роскошная просторная вилла расположена в тихой живописной части Петроваца, в 200 м от …
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты