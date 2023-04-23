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Купить виллу в Петроваце, Черногория

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13 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Петровац, Черногория
Вилла 4 спальни
Петровац, Черногория
5 Количество комнат 3 ванных комнат 422 м²
€ 1,200,000
Площадь виллы – 422 m2. Площадь земельного участка – 425 m2. Вилла располо…
Вилла 4 спальни в Петровац, Черногория
Вилла 4 спальни
Петровац, Черногория
285 м²
€ 1,400,000
Продается трехэтажная вилла недалеко от Петроваца, расположенная в 50 м от моря. Вилла имее…
Вилла 6 спален в Петровац, Черногория
Вилла 6 спален
Петровац, Черногория
466 м²
€ 910,000
NUM 3876 Виллы на продажу в деревенском стиле над Петровацем. Площадь виллы составляет 46…
Вилла 4 спальни в Петровац, Черногория
Вилла 4 спальни
Петровац, Черногория
285 м²
€ 1,400,000
NUM 4816 Продается трехэтажная вилла недалеко от Петроваца, расположенная в 50 метрах от мор…
Вилла 3 спальни в Петровац, Черногория
Вилла 3 спальни
Петровац, Черногория
135 м²
€ 480,000
Комплекс из 6 каменных вилл с бассейнами и панорамным видом на море в Режевичи, Будва. Дос…
Вилла 6 спален в Петровац, Черногория
Вилла 6 спален
Петровац, Черногория
560 м²
€ 1,000,000
NUM 858 В тихом районе Петровац, продается красивая вилла с бассейном общей площадью 560 м…
Вилла 6 спален в Петровац, Черногория
Вилла 6 спален
Петровац, Черногория
466 м²
€ 900,000
NUM 4418 Ambient rustic style villa in Petrovac, Budva. The area of the house is 466 m2, a…
Вилла 6 спален в Петровац, Черногория
Вилла 6 спален
Петровац, Черногория
466 м²
€ 900,000
Вилла в Петроваце, Будва. Площадь дома 466 м2, площадь участка 517 м2. План дома: • на…
Вилла 4 спальни в Петровац, Черногория
Вилла 4 спальни
Петровац, Черногория
350 м²
€ 1,200,000
Код объекта - 1.20.728.9013Представляем Вашему вниманию виллу на первой линии моря в поселке…
Вилла 6 спален в Петровац, Черногория
Вилла 6 спален
Петровац, Черногория
5 ванных комнат 917 м²
€ 2,800,000
Расположение: Вилла расположена в г. Петровац, первая линия моря, до городского пляжа 80 мет…
Вилла 5 спален в Петровац, Черногория
Вилла 5 спален
Петровац, Черногория
5 ванных комнат 917 м²
€ 3,700,000
Вилла расположена в г. Петровац, первая линия моря, до городского пляжа 80 метров, до частно…
Вилла 12 спален в Петровац, Черногория
Вилла 12 спален
Петровац, Черногория
6 ванных комнат
€ 2,200,000
В центре Петроваца находится эксклюзивное предложение — небольшой отель на набережной, в неп…
Вилла 5 спален в Петровац, Черногория
Вилла 5 спален
Петровац, Черногория
5 ванных комнат 971 м² Количество этажей 3
Цена по запросу
Роскошная просторная вилла расположена в тихой живописной части Петроваца, в 200 м от …
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