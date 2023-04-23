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Жильё с бассейном в Петровац, Черногория

2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Петровац, Черногория
Дом 5 комнат
Петровац, Черногория
5 Количество комнат 252 м² Количество этажей 2
€ 350,000
Продается красивая вилла недалеко от города Петровац. Потрясающий вид на море и Петровац. В…
Дом 5 спален в Петровац, Черногория
Дом 5 спален
Петровац, Черногория
5 Количество комнат 917 м²
€ 3,700,000
Расположение: Вилла расположена в г. Петровац, первая линия моря, до городского пляжа 80 мет…
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