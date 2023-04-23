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Жильё с видом на море в Петровац, Черногория

60 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Петровац, Черногория
Вилла 4 спальни
Петровац, Черногория
5 Количество комнат 3 ванных комнат 422 м²
€ 1,200,000
Площадь виллы – 422 m2. Площадь земельного участка – 425 m2. Вилла располо…
Дом 3 спальни в Петровац, Черногория
Дом 3 спальни
Петровац, Черногория
212 м²
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 2 Этаж
€ 200,000
A4-1518. Три спальни в Петроваце с видом на мореПродается трехкомнатная квартира в Петроваце…
Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
1 ванных комнат 22 м²
€ 45,000
Прекрасные новые квартиры в Петровце с видом на море и в 200 метрах от моря. Тип объекта: кв…
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
2 ванных комнат 89 м²
€ 170,000
Продается апартамент с 2 спальнями в комплексе с бассейном Новый дом с видео наблюдением, по…
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² Количество этажей 3
€ 165,000
A4-1495. Двухкомнатная квартира в ПетровацеПродается двухкомнатная квартира в Петроваце с ви…
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
76 м²
€ 195,000
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м² 4/6 Этаж
€ 105,000
A4-441. Двухкомнатная квартира в Петроваце Продается уютная квартира в Петроваце с отличным …
Квартира 3 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 152 м² 5/5 Этаж
€ 456,000
A3-355-3. Трехкомнатная квартира в новом жилом комплексе в ПетровацеПродается квартира в нов…
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 133 м²
€ 270,000
A3-254. Просторная квартира в ПетровацеПросторная квартира с четырьмя спальнями площадью 133…
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м² 4/4 Этаж
€ 288,000
A4-1316. Пентхаус с двумя спальнями в Петроваце с панорамным видом на море Продается панорам…
Квартира 3 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 169 м² 7/7 Этаж
€ 304,200
A4-961. Пентхаус с потрясающим видом в ПетровацеПродается просторный пентхаус площадью 169 м…
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м² 3/3 Этаж
€ 200,000
A4-1033. Просторная квартира в ПетровацеПродается просторная двухкомнатная квартира в Петров…
Квартира 3 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 137 м² 2/4 Этаж
€ 185,000
A4-1205. Трехкомнатная квартира в Петроваце Продается трехкомнатная квартира в Петроваце. К…
Квартира 3 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 146 м² 2/4 Этаж
€ 198,000
A4-1206. Two Bedroom Apartment in Petrovac For sale two bedroom apartment in Petrovac. Apar…
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м² 6/6 Этаж
€ 185,000
A4-714. Двухкомнатная квартира в Петроваце. Просторная квартира в Петроваце площадью 86м2 ра…
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 93 м² 5 Этаж
€ 240,000
A4-1399. Двухкомнатная квартира с видом на море в ПетровацеПродается двухкомнатная квартира …
Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
1 Количество комнат 18 м²
€ 59,000
A4-1406. Однокомнатная квартира в Петроваце с видом на море Продается однокомнатная квартира…
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
54 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
128 м²
Цена по запросу
Дом 5 комнат в Петровац, Черногория
Дом 5 комнат
Петровац, Черногория
5 Количество комнат 252 м² Количество этажей 2
€ 350,000
Продается красивая вилла недалеко от города Петровац. Потрясающий вид на море и Петровац. В…
Квартира 3 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 3 спальни
Петровац, Черногория
169 м²
€ 334,600
Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
85 м²
€ 168,300
Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
64 м²
€ 129,800
Квартира с одной спальней, 64 кв.м, терраса с видом на море,  7 этаж До моря : 360 метро…
Дом 6 комнат в Петровац, Черногория
Дом 6 комнат
Петровац, Черногория
6 Количество комнат 200 м² Количество этажей 2
€ 350,000
Практически центр города, тихое, утопающее в зелени место. Дом из двух этажей, великолепный …
Дом 4 спальни в Петровац, Черногория
Дом 4 спальни
Петровац, Черногория
220 м²
€ 310,000
Квартира 3 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 3 спальни
Петровац, Черногория
280 м²
€ 780,000
Площадь апартаментов: 240 кв.м. – по кадастровым данным. Реальная площадь апартамента –…
Квартира 3 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 3 спальни
Петровац, Черногория
152 м²
€ 385,000
Петровац, Черногория. Современный апартамент с 3мя спальнями, в новом доме на 3 этаже.
Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
85 м²
€ 154,300
Квартира с одной спальней, 64 кв.м, терраса с видом на море,  5 этаж До моря : 360 метро…
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
2 ванных комнат 70 м²
€ 190,000
В новом доме в 60 метрах от пляжей продается квартира площадью 70 м.кв. В квартире 2 спальн…
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