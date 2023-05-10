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Пентхаусы с видом на море в Петровац, Черногория

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1 объект найдено
Пентхаус 4 спальни в Петровац, Черногория
Пентхаус 4 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
€ 175,000
Realting.com
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