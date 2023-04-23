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Жильё с видом на горы в Петровац, Черногория

8 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Петровац, Черногория
Вилла 4 спальни
Петровац, Черногория
5 Количество комнат 3 ванных комнат 422 м²
€ 1,200,000
Площадь виллы – 422 m2. Площадь земельного участка – 425 m2. Вилла располо…
Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
1 ванных комнат 22 м²
€ 45,000
Прекрасные новые квартиры в Петровце с видом на море и в 200 метрах от моря. Тип объекта: кв…
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
2 ванных комнат 89 м²
€ 170,000
Продается апартамент с 2 спальнями в комплексе с бассейном Новый дом с видео наблюдением, по…
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
2 ванных комнат 70 м²
€ 190,000
В новом доме в 60 метрах от пляжей продается квартира площадью 70 м.кв. В квартире 2 спальн…
Квартира 4 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 4 спальни
Петровац, Черногория
3 ванных комнат 158 м²
€ 175,000
Двухуровневая четырехсторонняя квартира 158м в городе Петровац Видовая гостиная, 3 санузла…
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
1 ванных комнат 59 м²
€ 106,200
Новые квартиры от застройщика. Вид на море. Отделка: паркет, дорогая сантехника, пластиковы…
Квартира в Петровац, Черногория
Квартира
Петровац, Черногория
€ 130,000
Прекрасные новые квартиры в Петровце с видом на море и в 100 метрах от моря. Тип объекта: кв…
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
2 ванных комнат 123 м²
€ 155,000
Продается апартамент в новопостроенном комплексе. Площадь апартамента 123.74 м.кв. 2 спаль…
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