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Дома с видом на море в Петровац, Черногория

12 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Петровац, Черногория
Вилла 4 спальни
Петровац, Черногория
5 Количество комнат 3 ванных комнат 422 м²
€ 1,200,000
Площадь виллы – 422 m2. Площадь земельного участка – 425 m2. Вилла располо…
Дом 3 спальни в Петровац, Черногория
Дом 3 спальни
Петровац, Черногория
212 м²
Цена по запросу
Дом 5 комнат в Петровац, Черногория
Дом 5 комнат
Петровац, Черногория
5 Количество комнат 252 м² Количество этажей 2
€ 350,000
Продается красивая вилла недалеко от города Петровац. Потрясающий вид на море и Петровац. В…
Дом 6 комнат в Петровац, Черногория
Дом 6 комнат
Петровац, Черногория
6 Количество комнат 200 м² Количество этажей 2
€ 350,000
Практически центр города, тихое, утопающее в зелени место. Дом из двух этажей, великолепный …
Дом 4 спальни в Петровац, Черногория
Дом 4 спальни
Петровац, Черногория
220 м²
€ 310,000
Дом 7 спален в Петровац, Черногория
Дом 7 спален
Петровац, Черногория
4 ванных комнат 190 м²
€ 680,000
Дом в 100 метров от моря! Престижный, тихий район с развитой инфраструктурой, в пешей доступ…
Дом 5 спален в Петровац, Черногория
Дом 5 спален
Петровац, Черногория
2 ванных комнат 200 м²
€ 350,000
Двухэтажный дом с эксклюзивным месторасположением в центре Петроваца и потрясающим видом на …
Дом 8 спален в Петровац, Черногория
Дом 8 спален
Петровац, Черногория
8 ванных комнат 373 м²
€ 330,000
Прекрасное предложение трехэтажный дом в самом центре Петроваца. Площадь дома 373 м2. В доме…
Дом 8 спален в Петровац, Черногория
Дом 8 спален
Петровац, Черногория
6 ванных комнат 250 м²
€ 500,000
Дом с коммерческим помещением в ПетровацВ центре города Петровац, продается дом общей площад…
Дом 5 спален в Петровац, Черногория
Дом 5 спален
Петровац, Черногория
466 м²
€ 900,000
Двухэтажный дом площадью 466 м2 с эксклюзивным месторасположением над Петровацем! Престижный…
Вилла 12 спален в Петровац, Черногория
Вилла 12 спален
Петровац, Черногория
6 ванных комнат
€ 2,200,000
В центре Петроваца находится эксклюзивное предложение — небольшой отель на набережной, в неп…
Дом 5 спален в Петровац, Черногория
Дом 5 спален
Петровац, Черногория
5 Количество комнат 917 м²
€ 3,700,000
Расположение: Вилла расположена в г. Петровац, первая линия моря, до городского пляжа 80 мет…
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