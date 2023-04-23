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32 объекта найдено
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Вилла 4 спальни
Петровац, Черногория
5 Количество комнат
3 ванных комнат
422 м²
€ 1,200,000
Площадь виллы – 422 m2. Площадь земельного участка – 425 m2. Вилла располо…
Дом 3 спальни
Петровац, Черногория
212 м²
Цена по запросу
Дом 4 комнаты
Петровац, Черногория
4 Количество комнат
422 м²
€ 1,200,000
Вилла расположена в тихой, зеленой части города Петровац. Площадь участка - 425 м2. Площадь …
Дом 7 комнат
Петровац, Черногория
7 Количество комнат
210 м²
€ 500,000
Дом расположен в г. Петровац, в 500 метрах от моря Площадь 210 м2 Участок 842 м2 Дом состоит…
Вилла 4 спальни
Петровац, Черногория
285 м²
€ 1,400,000
Продается трехэтажная вилла недалеко от Петроваца, расположенная в 50 м от моря. Вилла имее…
Вилла 6 спален
Петровац, Черногория
466 м²
€ 910,000
NUM 3876 Виллы на продажу в деревенском стиле над Петровацем. Площадь виллы составляет 46…
Вилла 4 спальни
Петровац, Черногория
285 м²
€ 1,400,000
NUM 4816 Продается трехэтажная вилла недалеко от Петроваца, расположенная в 50 метрах от мор…
Вилла 3 спальни
Петровац, Черногория
135 м²
€ 480,000
Комплекс из 6 каменных вилл с бассейнами и панорамным видом на море в Режевичи, Будва. Дос…
Дом 5 спален
Петровац, Черногория
103 м²
€ 500,000
NUM 727 В центре Петроваца продается дом общей площадью 103 м2, который расположен на участ…
Дом 5 спален
Петровац, Черногория
700 м²
€ 2,400,000
NUM 411 New spacious villa located in a quiet, beautiful part of Petrovac on sale. The vi…
Дом 6 спален
Петровац, Черногория
200 м²
€ 560,000
NUM 1565 В развитом районе Петровац, муниципалитет Будва, всего в 250 метрах от моря, есть …
Вилла 6 спален
Петровац, Черногория
560 м²
€ 1,000,000
NUM 858 В тихом районе Петровац, продается красивая вилла с бассейном общей площадью 560 м…
Вилла 6 спален
Петровац, Черногория
466 м²
€ 900,000
NUM 4418 Ambient rustic style villa in Petrovac, Budva. The area of the house is 466 m2, a…
Вилла 6 спален
Петровац, Черногория
466 м²
€ 900,000
Вилла в Петроваце, Будва. Площадь дома 466 м2, площадь участка 517 м2. План дома: • на…
Дом 4 комнаты
Петровац, Черногория
4 Количество комнат
250 м²
€ 400,000
Уютный дом в Петровце, раположен в 150 метрах от моря в оливковой роще Площадь дома 250м2 …
Дом 5 комнат
Петровац, Черногория
5 Количество комнат
252 м²
Количество этажей 2
€ 350,000
Продается красивая вилла недалеко от города Петровац. Потрясающий вид на море и Петровац. В…
Дом 6 комнат
Петровац, Черногория
6 Количество комнат
200 м²
Количество этажей 2
€ 350,000
Практически центр города, тихое, утопающее в зелени место. Дом из двух этажей, великолепный …
Дом 4 спальни
Петровац, Черногория
220 м²
€ 310,000
Вилла 4 спальни
Петровац, Черногория
350 м²
€ 1,200,000
Код объекта - 1.20.728.9013Представляем Вашему вниманию виллу на первой линии моря в поселке…
Дом 4 комнаты
Петровац, Черногория
4 Количество комнат
134 м²
€ 300,000
Продается таунхаус и одноэтажный дом на одном участке в центре Петроваца. Площадь таунхауса …
Вилла 6 спален
Петровац, Черногория
5 ванных комнат
917 м²
€ 2,800,000
Расположение: Вилла расположена в г. Петровац, первая линия моря, до городского пляжа 80 мет…
Вилла 5 спален
Петровац, Черногория
5 ванных комнат
917 м²
€ 3,700,000
Вилла расположена в г. Петровац, первая линия моря, до городского пляжа 80 метров, до частно…
Дом 7 спален
Петровац, Черногория
4 ванных комнат
190 м²
€ 680,000
Дом в 100 метров от моря! Престижный, тихий район с развитой инфраструктурой, в пешей доступ…
Дом 5 спален
Петровац, Черногория
2 ванных комнат
200 м²
€ 350,000
Двухэтажный дом с эксклюзивным месторасположением в центре Петроваца и потрясающим видом на …
Дом 8 спален
Петровац, Черногория
8 ванных комнат
373 м²
€ 330,000
Прекрасное предложение трехэтажный дом в самом центре Петроваца. Площадь дома 373 м2. В доме…
Дом 8 спален
Петровац, Черногория
6 ванных комнат
250 м²
€ 500,000
Дом с коммерческим помещением в ПетровацВ центре города Петровац, продается дом общей площад…
Дом 1 спальня
Петровац, Черногория
75 м²
€ 90,000
Двухэтажный дом, который находится в километре от города Петровац. Общая площадь дома 75 м к…
Дом 5 спален
Петровац, Черногория
466 м²
€ 900,000
Двухэтажный дом площадью 466 м2 с эксклюзивным месторасположением над Петровацем! Престижный…
Вилла 12 спален
Петровац, Черногория
6 ванных комнат
€ 2,200,000
В центре Петроваца находится эксклюзивное предложение — небольшой отель на набережной, в неп…
Дом 5 спален
Петровац, Черногория
5 Количество комнат
917 м²
€ 3,700,000
Расположение: Вилла расположена в г. Петровац, первая линия моря, до городского пляжа 80 мет…
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