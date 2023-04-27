Черногория
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Черногории
Новые дома в Черногории
Все новостройки в Черногории
20
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Черногории
Жилая
Квартира в Черногории
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Черногории
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Черногории
Элитная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Черногории
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Община Бар
Бар
Петровац
Квартиры
Квартиры с видом на горы в Петровац, Черногория
Квартира
Очистить
15 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
1 ванных комнат
59 м²
€ 130,000
Продается квартира с видом на море в Петровац, площадью 59 м2 В квартире 2 спальни, кухн…
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
2 ванных комнат
93 м²
€ 139,900
Преимущества жилого комплекса: - всего 45 минут от аэропорта; - вид на море и горы. Собствен…
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
1 ванных комнат
65 м²
€ 98,000
Преимущества жилого комплекса: - всего 45 минут от аэропорта; - вид на море и горы. Собствен…
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
2 ванных комнат
80 м²
€ 128,800
Квартира расположена в красивом комплексе в 300 метрах от моря Площадь 80.5 м2. 1600 Евро/м…
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
2 ванных комнат
79 м²
€ 135,000
В новом малоквартирном доме продается квартира площадью 79 м2 на 1 уровне дома гараж 23 м2 (…
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
1 ванных комнат
43 м²
€ 85,000
Квартиры в новом доме Качественное строение Дом "Римские мозаики" Квартиры площадью: 43 м…
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
1 ванных комнат
43 м²
€ 85,000
Квартиры в новом доме Качественное строение Дом "Римские мозаики" Квартиры площадью: 43 м…
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
2 ванных комнат
65 м²
€ 160,000
До моря около 300 метров Дом "Римские мозаики" С квартирой продается место в подземном пар…
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
2 ванных комнат
67 м²
€ 200,000
В новостройке возле моря, в прекрасном курортном месте Черногории, в Петроваце: Продается а…
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
2 ванных комнат
76 м²
€ 147,000
Предлагаем к продаже квартиры с видом на море в Петровац. Самое выгодное предложение апарта…
Квартира 3 спальни
Петровац, Черногория
3 ванных комнат
169 м²
€ 420,000
Квартира 169 м2 В квартире 3 спальни, 3 ванные комнаты, гостиная, кухня Квартира расположена…
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
2 ванных комнат
70 м²
€ 190,000
В новом доме в 60 метрах от пляжей продается квартира площадью 70 м.кв. В квартире 2 спальн…
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
1 ванных комнат
56 м²
€ 135,000
В прекрасном месте - жемчужине Черногории, продается квартира в Петровац с видом на море. К…
Пентхаус 4 спальни
Петровац, Черногория
3 ванных комнат
158 м²
€ 175,000
Двухуровневая четырехсторонняя квартира 158м в городе Петровац Видовая гостиная, 3 санузла…
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
1 ванных комнат
59 м²
€ 106,200
Новые квартиры от застройщика. Вид на море. Отделка: паркет, дорогая сантехника, пластиковы…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты