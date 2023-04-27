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Квартиры с видом на горы в Петровац, Черногория

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15 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
1 ванных комнат 59 м²
€ 130,000
Продается квартира с видом на море в Петровац, площадью 59 м2 В квартире 2 спальни, кухн…
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
2 ванных комнат 93 м²
€ 139,900
Преимущества жилого комплекса: - всего 45 минут от аэропорта; - вид на море и горы. Собствен…
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
1 ванных комнат 65 м²
€ 98,000
Преимущества жилого комплекса: - всего 45 минут от аэропорта; - вид на море и горы. Собствен…
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
2 ванных комнат 80 м²
€ 128,800
Квартира расположена в красивом комплексе в 300 метрах от моря Площадь 80.5 м2. 1600 Евро/м…
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
2 ванных комнат 79 м²
€ 135,000
В новом малоквартирном доме продается квартира площадью 79 м2 на 1 уровне дома гараж 23 м2 (…
Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
1 ванных комнат 43 м²
€ 85,000
Квартиры в новом доме Качественное строение Дом "Римские мозаики" Квартиры площадью: 43 м…
Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
1 ванных комнат 43 м²
€ 85,000
Квартиры в новом доме Качественное строение Дом "Римские мозаики" Квартиры площадью: 43 м…
Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
2 ванных комнат 65 м²
€ 160,000
До моря около 300 метров Дом "Римские мозаики" С квартирой продается место в подземном пар…
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
2 ванных комнат 67 м²
€ 200,000
В новостройке возле моря, в прекрасном курортном месте Черногории, в Петроваце: Продается а…
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
2 ванных комнат 76 м²
€ 147,000
Предлагаем к продаже квартиры с видом на море в Петровац. Самое выгодное предложение апарта…
Квартира 3 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 3 спальни
Петровац, Черногория
3 ванных комнат 169 м²
€ 420,000
Квартира 169 м2 В квартире 3 спальни, 3 ванные комнаты, гостиная, кухня Квартира расположена…
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
2 ванных комнат 70 м²
€ 190,000
В новом доме в 60 метрах от пляжей продается квартира площадью 70 м.кв. В квартире 2 спальн…
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
1 ванных комнат 56 м²
€ 135,000
В прекрасном месте - жемчужине Черногории, продается квартира в Петровац с видом на море. К…
Пентхаус 4 спальни в Петровац, Черногория
Пентхаус 4 спальни
Петровац, Черногория
3 ванных комнат 158 м²
€ 175,000
Двухуровневая четырехсторонняя квартира 158м в городе Петровац Видовая гостиная, 3 санузла…
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
1 ванных комнат 59 м²
€ 106,200
Новые квартиры от застройщика. Вид на море. Отделка: паркет, дорогая сантехника, пластиковы…
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