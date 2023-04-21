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Виллы с видом на море в Пераст, Черногория

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9 объектов найдено
Вилла 6 спален в Столив, Черногория
Вилла 6 спален
Столив, Черногория
240 м²
Цена по запросу
Вилла 4 спальни в Пераст, Черногория
Вилла 4 спальни
Пераст, Черногория
8 Количество комнат 3 ванных комнат 172 м²
€ 1,750,000
Эта удивительная вилла на набережной расположена в популярном барочном городе Пераст. Он сос…
Вилла 5 спален в Пераст, Черногория
Вилла 5 спален
Пераст, Черногория
270 м²
€ 2,000,000
Просторная трехэтажная вилла со своим садиком в одном из красивейших городков Которской …
Вилла 7 спален в Пераст, Черногория
Вилла 7 спален
Пераст, Черногория
554 м²
€ 2,950,000
Уникальная вилла в г. Рисан - приватное поместье с 7 спальнями, большим бассейном, прича…
Вилла 6 спален в Kostanjica, Черногория
Вилла 6 спален
Kostanjica, Черногория
424 м²
€ 980,000
Новая, трёхэтажная вилла, на расстоянии 5 метров от моря. Великолепные виды открываются …
Вилла 5 ванных в Столив, Черногория
Вилла 5 ванных
Столив, Черногория
5 ванных комнат
€ 850,000
Роскошная 6-спальная вилла на 3 этажах, в потрясающем Которском заливе. Прекрасный вид на за…
Вилла 7 ванных в Столив, Черногория
Вилла 7 ванных
Столив, Черногория
7 ванных комнат
€ 1,350,000
Отреставрированная, каменная вилла находится в самом сердце Которского залива в пяти метрах …
Вилла 4 спальни в Столив, Черногория
Вилла 4 спальни
Столив, Черногория
4 ванных комнат
Цена по запросу
Уникальная вилла высочайшего уровня на 1 линии моря со своим бассейном, фруктовым садом и за…
Вилла 6 спален в Столив, Черногория
Вилла 6 спален
Столив, Черногория
327 м²
€ 1,350,000
Код объекта - 1.26.728.7554Вилла находится в небольшом городке Столив (Stoliv), на всемирно …
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