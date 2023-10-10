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Таунхаусы в Пераст, Черногория

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Столив, Черногория
Таунхаус 3 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Столив, Черногория
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Бока Которская бухта, район Радановичи. Четырёх этажный таунхаус с бассейном, с тремя сп…
Цена по запросу
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