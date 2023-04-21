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Жильё с видом на море в Пераст, Черногория

34 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Столив, Черногория
Квартира 3 спальни
Столив, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 132 м²
€ 330,000
На продажу невероятно просторная квартира в Боко-Которском заливе, общей площадью 132 кв. ме…
Вилла 6 спален в Столив, Черногория
Вилла 6 спален
Столив, Черногория
240 м²
Цена по запросу
Дом 6 спален в Столив, Черногория
Дом 6 спален
Столив, Черногория
6 ванных комнат 277 м²
€ 1,200,000
Расположение: Столив, Котор Площадь участка: 2.600 м2 Жилая площадь: 277,52 м2 (116,97 м2 …
Дом 5 спален в Столив, Черногория
Дом 5 спален
Столив, Черногория
5 Количество комнат 104 м² Количество этажей 3
€ 450,000
Продажа недвижимости в Черногории. Комфортабельный семейный дом на берегу моря с великолепны…
Дом 3 ванных в Столив, Черногория
Дом 3 ванных
Столив, Черногория
3 ванных комнат
€ 485,000
Предлагаем вашему вниманию уникальный объект — дом под реставрацию на 1 линии моря с большим…
Дом 4 спальни в Kostanjica, Черногория
Дом 4 спальни
Kostanjica, Черногория
5 Количество комнат 250 м² Количество этажей 3
€ 950,000
D5-145. Люкс вилла в КостаньицеПродается вилла.  Вилла включает 3 этажа, 4 спальни, 2 …
Квартира 1 спальня в Столив, Черногория
Квартира 1 спальня
Столив, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 105,000
Продается квартира площадью 55 м2 с отдельной спальней в Столиве, Бока-которский залив. К…
Дом 5 спален в Kostanjica, Черногория
Дом 5 спален
Kostanjica, Черногория
6 Количество комнат 5 ванных комнат 370 м²
€ 950,000
D2-1093. Просторная вилла с бассейном в Костанице на берегу Бокского залива Которска. Вилла …
Дом в Пераст, Черногория
Дом
Пераст, Черногория
798 м²
€ 1,800,000
К2-046. Вилла PrimaVilla Prima расположена на побережье Которского залива, крупнейшего южног…
Дом 5 спален в Пераст, Черногория
Дом 5 спален
Пераст, Черногория
6 Количество комнат 5 ванных комнат 554 м²
€ 2,950,000
D2-401. Villa in Risan with fantastic view of Kotor BayIn one of the most beautiful places i…
Квартира 2 спальни в Kostanjica, Черногория
Квартира 2 спальни
Kostanjica, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 67 м²
€ 238,000
A9-346. Отличная квартира, КостаницаОтличная квартира в роскошном комплексе у моря, Котор. Э…
Дом 5 спален в Kostanjica, Черногория
Дом 5 спален
Kostanjica, Черногория
6 Количество комнат 5 ванных комнат 330 м² Количество этажей 4
€ 1,000,000
D2-704. Продается привлекательная вилла на береговой линии КостанжицаПродается привлекательн…
Квартира 2 спальни в Kostanjica, Черногория
Квартира 2 спальни
Kostanjica, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 144,000
A2-157. Апартаменты и виллы в современном комплексе на первой линии в КостаницеКвартиры и ви…
Дом 3 ванных в Столив, Черногория
Дом 3 ванных
Столив, Черногория
3 ванных комнат
€ 420,000
Чудесный дом на 1 линии моря в пос. Столив — крайне выгодная инвестиция. Дом отлично подойде…
Квартира 2 спальни в Столив, Черногория
Квартира 2 спальни
Столив, Черногория
62 м²
Цена по запросу
Вилла 4 спальни в Пераст, Черногория
Вилла 4 спальни
Пераст, Черногория
8 Количество комнат 3 ванных комнат 172 м²
€ 1,750,000
Эта удивительная вилла на набережной расположена в популярном барочном городе Пераст. Он сос…
Вилла 5 спален в Пераст, Черногория
Вилла 5 спален
Пераст, Черногория
270 м²
€ 2,000,000
Просторная трехэтажная вилла со своим садиком в одном из красивейших городков Которской …
Вилла 7 спален в Пераст, Черногория
Вилла 7 спален
Пераст, Черногория
554 м²
€ 2,950,000
Уникальная вилла в г. Рисан - приватное поместье с 7 спальнями, большим бассейном, прича…
Вилла 6 спален в Kostanjica, Черногория
Вилла 6 спален
Kostanjica, Черногория
424 м²
€ 980,000
Новая, трёхэтажная вилла, на расстоянии 5 метров от моря. Великолепные виды открываются …
Дом в Столив, Черногория
Дом
Столив, Черногория
€ 160,000
Код объекта - 1.26.11.9018Каменная руина в Столиве — стоимость 160'000 евро Описание объекта…
Вилла 5 ванных в Столив, Черногория
Вилла 5 ванных
Столив, Черногория
5 ванных комнат
€ 850,000
Роскошная 6-спальная вилла на 3 этажах, в потрясающем Которском заливе. Прекрасный вид на за…
Вилла 7 ванных в Столив, Черногория
Вилла 7 ванных
Столив, Черногория
7 ванных комнат
€ 1,350,000
Отреставрированная, каменная вилла находится в самом сердце Которского залива в пяти метрах …
Вилла 4 спальни в Столив, Черногория
Вилла 4 спальни
Столив, Черногория
4 ванных комнат
Цена по запросу
Уникальная вилла высочайшего уровня на 1 линии моря со своим бассейном, фруктовым садом и за…
Квартира 4 спальни в Столив, Черногория
Квартира 4 спальни
Столив, Черногория
2 ванных комнат 150 м²
€ 274,000
Продается квартира в Столиве, на первой линии у моря. Общая площадь 150 м2 . Квартира распол…
Квартира в Столив, Черногория
Квартира
Столив, Черногория
€ 150,000
Котор, Столив — Клубный жилой дом у моря на продажу   Этот дом с квартирами расположен всего…
Квартира 1 спальня в Пераст, Черногория
Квартира 1 спальня
Пераст, Черногория
1 ванных комнат 57 м²
€ 91,200
К продаже предлагаются квартиры в поселке закрытого типа в городке Рисан, Бока-Которская бух…
Квартира 2 спальни в Пераст, Черногория
Квартира 2 спальни
Пераст, Черногория
2 ванных комнат 102 м²
€ 234,600
Новый комплекс на 5 апартаментов в Рисане в 400 метрах от моря. Все квартиры полностью мебли…
Квартира 3 спальни в Пераст, Черногория
Квартира 3 спальни
Пераст, Черногория
2 ванных комнат 200 м²
€ 600,000
Новый комплекс на 5 апартаментов в Рисане в 400 метрах от моря. Все квартиры полностью мебли…
Квартира 2 спальни в Kostanjica, Черногория
Квартира 2 спальни
Kostanjica, Черногория
2 ванных комнат 92 м²
€ 248,000
Трехкомнатная квартира на третьем этаже площадью 92 м.кв. Расположена в жилом комплексе с па…
Квартира 1 спальня в Kostanjica, Черногория
Квартира 1 спальня
Kostanjica, Черногория
1 ванных комнат 50 м²
€ 125,000
Двух комнатная квартира на первом этаже площадью 50 м.кв. Расположена в жилом комплексе с па…
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