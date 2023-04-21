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Жильё с видом на горы в Пераст, Черногория

3 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Столив, Черногория
Квартира 3 спальни
Столив, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 132 м²
€ 330,000
На продажу невероятно просторная квартира в Боко-Которском заливе, общей площадью 132 кв. ме…
Дом 6 спален в Столив, Черногория
Дом 6 спален
Столив, Черногория
6 ванных комнат 277 м²
€ 1,200,000
Расположение: Столив, Котор Площадь участка: 2.600 м2 Жилая площадь: 277,52 м2 (116,97 м2 …
Квартира 1 спальня в Столив, Черногория
Квартира 1 спальня
Столив, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 105,000
Продается квартира площадью 55 м2 с отдельной спальней в Столиве, Бока-которский залив. К…
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