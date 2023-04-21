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Дома с бассейном в Пераст, Черногория

7 объектов найдено
Дом 3 ванных в Столив, Черногория
Дом 3 ванных
Столив, Черногория
3 ванных комнат
€ 485,000
Предлагаем вашему вниманию уникальный объект — дом под реставрацию на 1 линии моря с большим…
Дом 3 ванных в Столив, Черногория
Дом 3 ванных
Столив, Черногория
3 ванных комнат
€ 420,000
Чудесный дом на 1 линии моря в пос. Столив — крайне выгодная инвестиция. Дом отлично подойде…
Вилла 5 ванных в Столив, Черногория
Вилла 5 ванных
Столив, Черногория
5 ванных комнат
€ 850,000
Роскошная 6-спальная вилла на 3 этажах, в потрясающем Которском заливе. Прекрасный вид на за…
Вилла 7 ванных в Столив, Черногория
Вилла 7 ванных
Столив, Черногория
7 ванных комнат
€ 1,350,000
Отреставрированная, каменная вилла находится в самом сердце Которского залива в пяти метрах …
Вилла 4 спальни в Столив, Черногория
Вилла 4 спальни
Столив, Черногория
4 ванных комнат
Цена по запросу
Уникальная вилла высочайшего уровня на 1 линии моря со своим бассейном, фруктовым садом и за…
Дом 4 спальни в Kostanjica, Черногория
Дом 4 спальни
Kostanjica, Черногория
6 Количество комнат 235 м²
€ 725,000
Продается новая современная вилла в элитном поселке Костаница, Боко-Которской бухты. Вилла н…
Дом 4 спальни в Kostanjica, Черногория
Дом 4 спальни
Kostanjica, Черногория
5 Количество комнат 235 м²
€ 660,000
Прекрасная трехэтажная вилла площадью 235м.кв. и участком 400м2 на первой линии моря в Кос…
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