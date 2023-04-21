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Дома с видом на горы в Пераст, Черногория

1 объект найдено
Дом 6 спален в Столив, Черногория
Дом 6 спален
Столив, Черногория
6 ванных комнат 277 м²
€ 1,200,000
Расположение: Столив, Котор Площадь участка: 2.600 м2 Жилая площадь: 277,52 м2 (116,97 м2 …
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