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Черногория
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Пераст
Дома
Дома в Пераст, Черногория
Дом
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49 объектов найдено
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Дом 7 комнат
Столив, Черногория
7 Количество комнат
260 м²
€ 315,000
Дом под реконструкцию на первой линии в Столив, площадь дома 260 кв.м., площадь участка 300…
Вилла 3 спальни
Пераст, Черногория
206 м²
€ 1,350,000
NUM 5153 Мы предлагаем на продажу роскошную виллу в столь же красивом городе Пераст, который…
Вилла 6 спален
Столив, Черногория
240 м²
Цена по запросу
Дом 6 спален
Столив, Черногория
6 ванных комнат
277 м²
€ 1,200,000
Расположение: Столив, Котор Площадь участка: 2.600 м2 Жилая площадь: 277,52 м2 (116,97 м2 …
Дом 5 спален
Столив, Черногория
5 Количество комнат
104 м²
Количество этажей 3
€ 450,000
Продажа недвижимости в Черногории. Комфортабельный семейный дом на берегу моря с великолепны…
Дом 4 комнаты
Пераст, Черногория
4 Количество комнат
124 м²
€ 700,000
Красивый отремонтированный каменный дом в непосредственной близости от моря, Пераст, Котор. …
Дом 3 ванных
Столив, Черногория
3 ванных комнат
€ 485,000
Предлагаем вашему вниманию уникальный объект — дом под реставрацию на 1 линии моря с большим…
Дом 4 спальни
Kostanjica, Черногория
5 Количество комнат
250 м²
Количество этажей 3
€ 950,000
D5-145. Люкс вилла в КостаньицеПродается вилла. Вилла включает 3 этажа, 4 спальни, 2 …
Дом 5 спален
Столив, Черногория
249 м²
€ 550,000
Код объекта - 7.26.11.10638Дом 249м2 в Столиве, на второй линии от моря (расстояние 30 м).Во…
Дом 5 спален
Столив, Черногория
300 м²
€ 1,050,000
NUM 1454 Beautiful house for sale in Stoliv, Kotor. House area is 300 m2, and the plot a…
Дом 4 спальни
Столив, Черногория
294 м²
€ 1,500,000
NUM 3580 Modern house in Stoliv, Kotor. The area of the house is 294 m2, and the ar…
Дом 5 спален
Kostanjica, Черногория
6 Количество комнат
5 ванных комнат
370 м²
€ 950,000
D2-1093. Просторная вилла с бассейном в Костанице на берегу Бокского залива Которска. Вилла …
Дом
Пераст, Черногория
798 м²
€ 1,800,000
К2-046. Вилла PrimaVilla Prima расположена на побережье Которского залива, крупнейшего южног…
Дом 5 спален
Пераст, Черногория
6 Количество комнат
5 ванных комнат
554 м²
€ 2,950,000
D2-401. Villa in Risan with fantastic view of Kotor BayIn one of the most beautiful places i…
Дом 5 спален
Kostanjica, Черногория
6 Количество комнат
5 ванных комнат
330 м²
Количество этажей 4
€ 1,000,000
D2-704. Продается привлекательная вилла на береговой линии КостанжицаПродается привлекательн…
Дом 3 ванных
Столив, Черногория
3 ванных комнат
€ 420,000
Чудесный дом на 1 линии моря в пос. Столив — крайне выгодная инвестиция. Дом отлично подойде…
Дом
Пераст, Черногория
93 м²
€ 400,000
Продаются руины в Перасте. Дом имеет 3 уровня, 93 кв.м. Площадь участка 279 кв.м. Вид на море
Дом 5 комнат
Столив, Черногория
5 Количество комнат
249 м²
€ 550,000
Дом 249м2 в Столиве, на второй линии от моря (расстояние 30 м). Вокруг дома участок площад…
Вилла 4 спальни
Столив, Черногория
300 м²
€ 650,000
Код объекта - 1.26.728.10341Черногория, Столив, общая площадь 300 м2 Первая линия моря (мене…
Вилла 4 спальни
Пераст, Черногория
8 Количество комнат
3 ванных комнат
172 м²
€ 1,750,000
Эта удивительная вилла на набережной расположена в популярном барочном городе Пераст. Он сос…
Дом 5 спален
Столив, Черногория
4 ванных комнат
165 м²
€ 750,000
Дом 3 этажа + мансарда с огромной террасой. Расположен на первой линии. Площадь дома 165м2, …
Дом 3 комнаты
Столив, Черногория
3 Количество комнат
164 м²
€ 1,050,000
Дом расположен на самом берегу моря всего в нескольких метрах от моря, с 2-мя паркинг-местам…
Вилла 7 спален
Пераст, Черногория
554 м²
€ 2,950,000
Уникальная вилла в г. Рисан - приватное поместье с 7 спальнями, большим бассейном, прича…
Вилла 5 спален
Пераст, Черногория
270 м²
€ 2,000,000
Просторная трехэтажная вилла со своим садиком в одном из красивейших городков Которской …
Вилла 6 спален
Kostanjica, Черногория
424 м²
€ 980,000
Новая, трёхэтажная вилла, на расстоянии 5 метров от моря. Великолепные виды открываются …
Вилла 4 спальни
Столив, Черногория
4 ванных комнат
150 м²
Цена по запросу
Новая вилла с четырьмя спальнями в аренду, всего в 50 м от моря. Вилла площадью 150 м2, сос…
Дом 5 комнат
Столив, Черногория
5 Количество комнат
104 м²
€ 472,500
Дом в Столиве на первой линии. Площадь дома 104м2, площадь участка 813м2. На первом этаже: 2…
Дом 2 спальни
Столив, Черногория
60 м²
€ 265,000
Код объекта - 1.26.11.9281Дом в Столиве - стоимость 265'000 евро Площадь 60 м2 участок 350 …
Дом
Столив, Черногория
€ 160,000
Код объекта - 1.26.11.9018Каменная руина в Столиве — стоимость 160'000 евро Описание объекта…
Вилла 5 ванных
Столив, Черногория
5 ванных комнат
€ 850,000
Роскошная 6-спальная вилла на 3 этажах, в потрясающем Которском заливе. Прекрасный вид на за…
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