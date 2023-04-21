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Квартиры с бассейном в Пераст, Черногория

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Kostanjica, Черногория
Квартира 1 спальня
Kostanjica, Черногория
1 ванных комнат 57 м²
€ 160,000
Квартира в современном жилом комплексе со своей инфраструктурой в медитеранском стиле. Квар…
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