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Квартиры с видом на море в Пераст, Черногория

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13 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Столив, Черногория
Квартира 3 спальни
Столив, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 132 м²
€ 330,000
На продажу невероятно просторная квартира в Боко-Которском заливе, общей площадью 132 кв. ме…
Квартира 1 спальня в Столив, Черногория
Квартира 1 спальня
Столив, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 105,000
Продается квартира площадью 55 м2 с отдельной спальней в Столиве, Бока-которский залив. К…
Квартира 2 спальни в Kostanjica, Черногория
Квартира 2 спальни
Kostanjica, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 67 м²
€ 238,000
A9-346. Отличная квартира, КостаницаОтличная квартира в роскошном комплексе у моря, Котор. Э…
Квартира 2 спальни в Kostanjica, Черногория
Квартира 2 спальни
Kostanjica, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 144,000
A2-157. Апартаменты и виллы в современном комплексе на первой линии в КостаницеКвартиры и ви…
Квартира 2 спальни в Столив, Черногория
Квартира 2 спальни
Столив, Черногория
62 м²
Цена по запросу
Квартира 4 спальни в Столив, Черногория
Квартира 4 спальни
Столив, Черногория
2 ванных комнат 150 м²
€ 274,000
Продается квартира в Столиве, на первой линии у моря. Общая площадь 150 м2 . Квартира распол…
Квартира в Столив, Черногория
Квартира
Столив, Черногория
€ 150,000
Котор, Столив — Клубный жилой дом у моря на продажу   Этот дом с квартирами расположен всего…
Квартира 1 спальня в Пераст, Черногория
Квартира 1 спальня
Пераст, Черногория
1 ванных комнат 57 м²
€ 91,200
К продаже предлагаются квартиры в поселке закрытого типа в городке Рисан, Бока-Которская бух…
Квартира 3 спальни в Пераст, Черногория
Квартира 3 спальни
Пераст, Черногория
2 ванных комнат 200 м²
€ 600,000
Новый комплекс на 5 апартаментов в Рисане в 400 метрах от моря. Все квартиры полностью мебли…
Квартира 2 спальни в Пераст, Черногория
Квартира 2 спальни
Пераст, Черногория
2 ванных комнат 102 м²
€ 234,600
Новый комплекс на 5 апартаментов в Рисане в 400 метрах от моря. Все квартиры полностью мебли…
Квартира 1 спальня в Kostanjica, Черногория
Квартира 1 спальня
Kostanjica, Черногория
1 ванных комнат 50 м²
€ 125,000
Двух комнатная квартира на первом этаже площадью 50 м.кв. Расположена в жилом комплексе с па…
Квартира 2 спальни в Kostanjica, Черногория
Квартира 2 спальни
Kostanjica, Черногория
2 ванных комнат 92 м²
€ 248,000
Трехкомнатная квартира на третьем этаже площадью 92 м.кв. Расположена в жилом комплексе с па…
Квартира 3 спальни в Kostanjica, Черногория
Квартира 3 спальни
Kostanjica, Черногория
3 ванных комнат 162 м²
€ 490,000
Котор, Костаница — Роскошный апартамент в клубном комплексе с огромной террасой. Частный пля…
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