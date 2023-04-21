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Квартиры с видом на горы в Пераст, Черногория

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Столив, Черногория
Квартира 3 спальни
Столив, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 132 м²
€ 330,000
На продажу невероятно просторная квартира в Боко-Которском заливе, общей площадью 132 кв. ме…
Квартира 1 спальня в Столив, Черногория
Квартира 1 спальня
Столив, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 105,000
Продается квартира площадью 55 м2 с отдельной спальней в Столиве, Бока-которский залив. К…
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