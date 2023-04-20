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Купить недвижимость в Пераст, Черногория

82 объекта найдено
Квартира 3 спальнив Столив, Черногория
Квартира 3 спальни
Столив, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 132 м²
€ 330,000
На продажу невероятно просторная квартира в Боко-Которском заливе, общей площадью 132 кв. ме…
Дом 7 комнатв Столив, Черногория
Дом 7 комнат
Столив, Черногория
7 Количество комнат 260 м²
€ 315,000
Дом под реконструкцию на первой линии в Столив, площадь дома 260 кв.м., площадь участка 300…
Вилла 3 спальнив Пераст, Черногория
Вилла 3 спальни
Пераст, Черногория
206 м²
€ 1,350,000
NUM 5153 Мы предлагаем на продажу роскошную виллу в столь же красивом городе Пераст, который…
Вилла 6 спаленв Столив, Черногория
Вилла 6 спален
Столив, Черногория
240 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальняв Столив, Черногория
Квартира 1 спальня
Столив, Черногория
39 м²
€ 76,000
Продается квартира в Дони Столив, в муниципалитете Котор. В квартире есть поверхность 39m2. …
Дом 6 спаленв Столив, Черногория
Дом 6 спален
Столив, Черногория
6 ванных комнат 277 м²
€ 1,200,000
Расположение: Столив, Котор Площадь участка: 2.600 м2 Жилая площадь: 277,52 м2 (116,97 м2 …
Дом 5 спаленв Столив, Черногория
Дом 5 спален
Столив, Черногория
5 Количество комнат 104 м² Количество этажей 3
€ 450,000
Продажа недвижимости в Черногории. Комфортабельный семейный дом на берегу моря с великолепны…
Дом 4 комнатыв Пераст, Черногория
Дом 4 комнаты
Пераст, Черногория
4 Количество комнат 124 м²
€ 700,000
Красивый отремонтированный каменный дом в непосредственной близости от моря, Пераст, Котор. …
Дом 3 ванныхв Столив, Черногория
Дом 3 ванных
Столив, Черногория
3 ванных комнат
€ 485,000
Предлагаем вашему вниманию уникальный объект — дом под реставрацию на 1 линии моря с большим…
Квартира 2 спальнив Столив, Черногория
Квартира 2 спальни
Столив, Черногория
39 м²
€ 100,000
Продается квартира в Дони Столово, недалеко от города Котор. Квартира имеет площадь 39 м2. …
Квартира 2 спальнив Столив, Черногория
Квартира 2 спальни
Столив, Черногория
39 м²
€ 100,000
NUM 4567 Продается квартира в Дони Столив, недалеко от города Котор. Квартира имеет пло…
Дом 4 спальнив Kostanjica, Черногория
Дом 4 спальни
Kostanjica, Черногория
5 Количество комнат 250 м² Количество этажей 3
€ 950,000
D5-145. Люкс вилла в КостаньицеПродается вилла.  Вилла включает 3 этажа, 4 спальни, 2 …
Дом 5 спаленв Столив, Черногория
Дом 5 спален
Столив, Черногория
249 м²
€ 550,000
Код объекта - 7.26.11.10638Дом 249м2 в Столиве, на второй линии от моря (расстояние 30 м).Во…
Квартира 1 спальняв Столив, Черногория
Квартира 1 спальня
Столив, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 105,000
Продается квартира площадью 55 м2 с отдельной спальней в Столиве, Бока-которский залив. К…
Дом 5 спаленв Столив, Черногория
Дом 5 спален
Столив, Черногория
300 м²
€ 1,050,000
NUM 1454 Beautiful house for sale in Stoliv, Kotor. House area is 300 m2, and the plot a…
Дом 4 спальнив Столив, Черногория
Дом 4 спальни
Столив, Черногория
294 м²
€ 1,500,000
NUM 3580 Modern house in Stoliv, Kotor. The area of ​​the house is 294 m2, and the ar…
Дом 5 спаленв Kostanjica, Черногория
Дом 5 спален
Kostanjica, Черногория
6 Количество комнат 5 ванных комнат 370 м²
€ 950,000
D2-1093. Просторная вилла с бассейном в Костанице на берегу Бокского залива Которска. Вилла …
Домв Пераст, Черногория
Дом
Пераст, Черногория
798 м²
€ 1,800,000
К2-046. Вилла PrimaVilla Prima расположена на побережье Которского залива, крупнейшего южног…
Дом 5 спаленв Пераст, Черногория
Дом 5 спален
Пераст, Черногория
6 Количество комнат 5 ванных комнат 554 м²
€ 2,950,000
D2-401. Villa in Risan with fantastic view of Kotor BayIn one of the most beautiful places i…
Квартира 2 спальнив Kostanjica, Черногория
Квартира 2 спальни
Kostanjica, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 67 м²
€ 238,000
A9-346. Отличная квартира, КостаницаОтличная квартира в роскошном комплексе у моря, Котор. Э…
Дом 5 спаленв Kostanjica, Черногория
Дом 5 спален
Kostanjica, Черногория
6 Количество комнат 5 ванных комнат 330 м² Количество этажей 4
€ 1,000,000
D2-704. Продается привлекательная вилла на береговой линии КостанжицаПродается привлекательн…
Квартира 2 спальнив Kostanjica, Черногория
Квартира 2 спальни
Kostanjica, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 144,000
A2-157. Апартаменты и виллы в современном комплексе на первой линии в КостаницеКвартиры и ви…
Дом 3 ванныхв Столив, Черногория
Дом 3 ванных
Столив, Черногория
3 ванных комнат
€ 420,000
Чудесный дом на 1 линии моря в пос. Столив — крайне выгодная инвестиция. Дом отлично подойде…
Домв Пераст, Черногория
Дом
Пераст, Черногория
93 м²
€ 400,000
Продаются руины в Перасте. Дом имеет 3 уровня, 93 кв.м. Площадь участка 279 кв.м. Вид на море
Квартира 3 спальнив Столив, Черногория
Квартира 3 спальни
Столив, Черногория
3 ванных комнат 505 м²
€ 1,800,000
Продается новая роскошная вилла в Столиве ( Котор Бэй - Черногория ). Всего в 50 метрах от м…
Квартира 3 спальнив Kostanjica, Черногория
Квартира 3 спальни
Kostanjica, Черногория
3 ванных комнат 300 м²
Цена по запросу
Красивая роскошная вилла в средиземноморском стиле для продажи в тихой прибрежной деревне Ко…
Квартира 1 спальняв Пераст, Черногория
Квартира 1 спальня
Пераст, Черногория
1 ванных комнат 70 м²
€ 270,000
For sale fully furnished one-bedroom apartment with amazing sea viewin Perast, Kotor.This un…
Квартира 7 спаленв Пераст, Черногория
Квартира 7 спален
Пераст, Черногория
7 ванных комнат 420 м²
Цена по запросу
Недвижимость на продажу в Черногории - Вилла Beautifulwaterfront, расположенная в Ризане,неб…
Квартира 3 спальнив Kostanjica, Черногория
Квартира 3 спальни
Kostanjica, Черногория
3 ванных комнат 91 м²
€ 420,000
Продается прекрасный каменный дом, первая линия к морю в Костанжице, Котор. О собственности:…
Квартира 6 спаленв Столив, Черногория
Квартира 6 спален
Столив, Черногория
6 ванных комнат 300 м²
€ 1,350,000
Недвижимость на продажу в Черногории - Замечательная недвижимость, расположенная в самом удо…
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