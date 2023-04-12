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Купить пентхаус с видом на море в Черногории

Тиват
13
Свети-Стефан
10
Доброта
3
Котор
3
Прчань
3
Бар
2
Будва
1
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30 объектов найдено
Пентхаус 2 спальнив Бечичи, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 122 м² 5 Этаж
€ 450,000
Предлагается к продаже новый элитный пентхаус в Бечичи 2022 года постройки. Квартира полност…
Пентхаус 5 спаленв Троица, Черногория
Пентхаус 5 спален
Троица, Черногория
3 ванных комнат 131 м²
€ 506,885
Хотели бы вы инвестировать в Европу в очень безопасной и красивой стране с разумной суммой и…
Пентхаус 2 спальнив Тиват, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 125 м²
€ 550,000
Роскошная трехкомнатная квартира с панорамным видом на море в очень привлекательном месте в …
Пентхаус 1 спальняв Тиват, Черногория
Пентхаус 1 спальня
Тиват, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 99 м²
€ 284,144
Новый комплекс из 4 зданий и общей инфраструктуры на участке, площадью 2000 м2, в развитом р…
Пентхаус 2 спальнив Кавач, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Кавач, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 350,000
Предлагаем вашему вниманию роскошный пентхаус в комплексе «Тиват Хейтс». Комплек…
Пентхаус 3 спальнив Будва, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат 4 ванных комнат 396 м²
€ 1,100,000
Пентхаус со своим бассейном и видом на море в центре Будвы Продается меблированный пентхаус…
Пентхаус 2 спальнив Котор, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Котор, Черногория
3 Количество комнат 3 ванных комнат 156 м²
€ 750,000
Продается просторный пентхаус с большой террасой, в жилом комплексе, в городе Котор. Пент…
Пентхаус 2 спальнив Skaljari, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Skaljari, Черногория
3 ванных комнат 282 м² 4/4 Этаж
€ 810,000
Это очень просторный пентхаус с большой террасой в жилом комплексе в городе Котор. Пентхаус …
Пентхаус 2 спальнив Добра Вода, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Добра Вода, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 3/3 Этаж
€ 260,000
Продается новая квартира в местечке Добра Вода, Барская ривьера. Пентхаус площадью 155 м2…
Пентхаус 3 спальнив Борети, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Борети, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 233 м² 7/11 Этаж
€ 700,000
Головокружительный панорамный вид на море, пляж Бечичи и Святой Стефан.   Новый ж…
Пентхаус 3 спальнив Доброта, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Доброта, Черногория
5 Количество комнат 2 ванных комнат 408 м² 5/5 Этаж
€ 495,000
Продается пентхаус с панорамным видом на Боко-Которский залив Продается пентхаус в новом к…
Пентхаус 4 спальнив Борети, Черногория
Пентхаус 4 спальни
Борети, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат 562 м²
Цена по запросу
Роскошный пентхаус на первой линии моря, Бечичи Dukley Gardens - элитная недвижимость в Че…
Пентхаус 3 спальнив Тиват, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Тиват, Черногория
2 ванных комнат
€ 480,000
Представляем вашему вниманию новый, жилой дом в хорошем, тихом районе недалеко от центра Тив…
Пентхаус 2 спальнив Тиват, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
1 ванных комнат
€ 200,000
Просторный и светлый пентхаус в тихом районе Тивата и с удивительным видом на море. Квартира…
Пентхаус 2 спальнив Donja Lastva, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Donja Lastva, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат 125 м² 3 Этаж
Цена по запросу
Роскошная спальня 2 - 3 ванная комната + большая прачечная - Пентхаус теперь доступен в очен…
Пентхаус 2 спальнив Тиват, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
1 ванных комнат
€ 480,000
Представляем вашему вниманию совершенно новый комплекс со своим бассейном и панорамными вида…
Пентхаус 2 спальнив Тиват, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
1 ванных комнат
€ 185,000
Трехкомнатный пентхаус, площадью 62,25 м2 + терраса 19,64 м2, в строящемся, малоквартирном д…
Пентхаус 4 комнатыв Бечичи, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Бечичи, Черногория
4 Количество комнат 4 ванных комнат 265 м² 7/7 Этаж
€ 1,350,000
Пентхаус с тремя спальными комнатами на седьмом этаже. С большой террасой на которой открыва…
Пентхаус 3 спальнив Бечичи, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Бечичи, Черногория
4 Количество комнат 4 ванных комнат 183 м² 13/13 Этаж
€ 681,503
Пентхаус 2 спальнив Бечичи, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Бечичи, Черногория
2 ванных комнат
€ 365,000
Предлагаем к продаже изысканный пентхаус в стиле Hi-tech с панорамным видом на море в новом …
Пентхаус 2 спальнив Бечичи, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Бечичи, Черногория
1 ванных комнат
€ 210,000
Вы хотели бы жить в квартире с панорамным видом?!В продажу предлагается панорамный пентхаус …
Пентхаус 3 спальнив Община Будва, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Община Будва, Черногория
4 Количество комнат 4 ванных комнат 566 м²
€ 2,600,000
Код объекта: S2126 Роскошный двухэтажный пентхаус в комплексе «Dukley Gardens»…
Пентхаус 3 спальнив Тиват, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Тиват, Черногория
3 ванных комнат
€ 484,432
Новый малоквартирный дом всего в 3 минутах ходьбы до моря в тихом районе Тивата; сдача дома …
Пентхаус 4 спальнив Тиват, Черногория
Пентхаус 4 спальни
Тиват, Черногория
4 ванных комнат
Цена по запросу
Эксклюзивный пентхаус с 4 спальнями и своим собственным бассейном на крыше с завораживающим …
Пентхаус 2 спальнив Прчань, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Прчань, Черногория
2 ванных комнат
€ 355,000
Новый комплекс с бассейном и невероятными, панорамными видами на залив, которые не просто не…
Пентхаус 3 спальнив Тиват, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Тиват, Черногория
3 ванных комнат
€ 420,000
Расположение: Тиват Площадь квартиры: 129 кв.м. Кол-во спален: 3 Кол-во ванных комнат: 3Прос…
Пентхаус 3 спальнив Бечичи, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Бечичи, Черногория
2 ванных комнат
€ 476,344
Роскошный апарт-отель на берегу Будванской Ривьеры в поселке Бечичи — лучшая инвестиция в че…
Пентхаус 4 спальнив Котор, Черногория
Пентхаус 4 спальни
Котор, Черногория
3 ванных комнат 253 м²
€ 622,200
«Dream House» выстроен на склоне гор, которые некогда считались самым южным фьордом в Европе…
Пентхаус 2 спальнив Тиват, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м² 4/4 Этаж
€ 275,000
Panorama Tivat - это жилой комплекс на 32 апартамента нахоложенный в городе Тиват, Черногори…
Пентхаус 1 спальняв Будва, Черногория
Пентхаус 1 спальня
Будва, Черногория
1 ванных комнат 45 м²
€ 250,000
45 кв.м. + 50м терраса, 1 спальня, 12й уровень, панорамный вид. Цена: 250 000 евро 120 кв.м…

Параметры недвижимости в Черногории

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недорогая
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