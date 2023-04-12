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Купить пентхаус с видом на горы в Черногории

Тиват
13
Свети-Стефан
10
Доброта
3
Котор
3
Прчань
3
Бар
2
Будва
1
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14 объектов найдено
Пентхаус 2 спальнив Бечичи, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 122 м² 5 Этаж
€ 450,000
Предлагается к продаже новый элитный пентхаус в Бечичи 2022 года постройки. Квартира полност…
Пентхаус 5 спаленв Троица, Черногория
Пентхаус 5 спален
Троица, Черногория
3 ванных комнат 131 м²
€ 506,885
Хотели бы вы инвестировать в Европу в очень безопасной и красивой стране с разумной суммой и…
Пентхаус 2 спальнив Тиват, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 125 м²
€ 550,000
Роскошная трехкомнатная квартира с панорамным видом на море в очень привлекательном месте в …
Пентхаус 1 спальняв Тиват, Черногория
Пентхаус 1 спальня
Тиват, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 99 м²
€ 284,144
Новый комплекс из 4 зданий и общей инфраструктуры на участке, площадью 2000 м2, в развитом р…
Пентхаус 2 спальнив Кавач, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Кавач, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 350,000
Предлагаем вашему вниманию роскошный пентхаус в комплексе «Тиват Хейтс». Комплек…
Пентхаус 3 спальнив Будва, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат 4 ванных комнат 396 м²
€ 1,100,000
Пентхаус со своим бассейном и видом на море в центре Будвы Продается меблированный пентхаус…
Пентхаус 2 спальнив Котор, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Котор, Черногория
3 Количество комнат 3 ванных комнат 156 м²
€ 750,000
Продается просторный пентхаус с большой террасой, в жилом комплексе, в городе Котор. Пент…
Пентхаус 2 спальнив Skaljari, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Skaljari, Черногория
3 ванных комнат 282 м² 4/4 Этаж
€ 810,000
Это очень просторный пентхаус с большой террасой в жилом комплексе в городе Котор. Пентхаус …
Пентхаус 3 спальнив Борети, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Борети, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 233 м² 7/11 Этаж
€ 700,000
Головокружительный панорамный вид на море, пляж Бечичи и Святой Стефан.   Новый ж…
Пентхаус 3 спальнив Доброта, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Доброта, Черногория
5 Количество комнат 2 ванных комнат 408 м² 5/5 Этаж
€ 495,000
Продается пентхаус с панорамным видом на Боко-Которский залив Продается пентхаус в новом к…
Пентхаус 4 спальнив Борети, Черногория
Пентхаус 4 спальни
Борети, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат 562 м²
Цена по запросу
Роскошный пентхаус на первой линии моря, Бечичи Dukley Gardens - элитная недвижимость в Че…
Пентхаус 2 спальнив Donja Lastva, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Donja Lastva, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат 125 м² 3 Этаж
Цена по запросу
Роскошная спальня 2 - 3 ванная комната + большая прачечная - Пентхаус теперь доступен в очен…
Пентхаус 2 спальнив Тиват, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м² 4/4 Этаж
€ 275,000
Panorama Tivat - это жилой комплекс на 32 апартамента нахоложенный в городе Тиват, Черногори…
Пентхаус 1 спальняв Будва, Черногория
Пентхаус 1 спальня
Будва, Черногория
1 ванных комнат 45 м²
€ 250,000
45 кв.м. + 50м терраса, 1 спальня, 12й уровень, панорамный вид. Цена: 250 000 евро 120 кв.м…

Параметры недвижимости в Черногории

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с бассейном
недорогая
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