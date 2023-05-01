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Виллы в Община Цетине, Черногория

Zagora
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2 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Zagora, Черногория
Вилла 3 спальни
Zagora, Черногория
190 м²
€ 570,000
NUM 3989 Современная вилла с бассейном в Загоре, место недалеко от Котора. Площадь виллы …
Вилла 4 спальни в Zagora, Черногория
Вилла 4 спальни
Zagora, Черногория
210 м²
€ 510,000
NUM 5092 Продается двухэтажная каменная вилла в тихом месте вдали от городского шума в де…

Параметры недвижимости в Община Цетине, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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