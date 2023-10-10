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Жильё с бассейном в Община Цетине, Черногория

Zagora
13
Цетинье
6
1 объект найдено
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Zagora, Черногория
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Zagora, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Земельный участок 4200м2 на продажу в Лешевичи, Грбаль, муниципалитет Котор.В нем 6 объектов…
€490,000

Типы недвижимости в Община Цетине

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Община Цетине, Черногория

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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