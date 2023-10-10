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Дома с видом на горы в Община Цетине, Черногория

Zagora
8
Цетинье
5
1 объект найдено
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Strugari, Черногория
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Strugari, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Это свойство является идеальным домом для любителей мира и природы! Это массивный участок в …
€150,000

Типы недвижимости в Община Цетине

виллы

Параметры недвижимости в Община Цетине, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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