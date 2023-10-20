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Квартиры в Община Цетине, Черногория

Zagora
5
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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Zagora, Черногория
Квартира 2 спальни
Zagora, Черногория
Количество спален 2
Площадь 150 м²
NUM 5413 Роскошная вилла на продажу в Загоре. Площадь дома составляет 150 м2, а площадь учас…
€750,000
Квартира 2 спальни в Цетинье, Черногория
Квартира 2 спальни
Цетинье, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 620 м²
Two under construction objects for sale in a quiet locagtion in Cetinje, Montenegro.The obje…
€400,000

Типы недвижимости в Община Цетине

однокомнатные

Параметры недвижимости в Община Цетине, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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