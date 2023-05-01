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Жильё в Община Цетине, Черногория

Zagora
5
Негуши
1
6 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Zagora, Черногория
Вилла 3 спальни
Zagora, Черногория
190 м²
€ 570,000
NUM 3989 Современная вилла с бассейном в Загоре, место недалеко от Котора. Площадь виллы …
Вилла 4 спальни в Zagora, Черногория
Вилла 4 спальни
Zagora, Черногория
210 м²
€ 510,000
NUM 5092 Продается двухэтажная каменная вилла в тихом месте вдали от городского шума в де…
Дом 5 спален в Zagora, Черногория
Дом 5 спален
Zagora, Черногория
5 ванных комнат 650 м²
€ 2,600,000
For sale a luxurious and spacious five-bedroom villa in a quiet location. From all windows a…
Дом 2 спальни в Zagora, Черногория
Дом 2 спальни
Zagora, Черногория
2 ванных комнат 300 м²
€ 750,000
Расположение: поз. Zagora Площадь виллы: 300 кв.м. Площадь участка: 860 кв.м. Количество спа…
Дом 4 спальни в Zagora, Черногория
Дом 4 спальни
Zagora, Черногория
211 м²
€ 560,000
NUM 4233 House in Zagora, near the town of Budva. The area of the main house is 180 m2, the…
Дом 2 спальни в Негуши, Черногория
Дом 2 спальни
Негуши, Черногория
106 м²
€ 110,000
Код объекта - 1.27.11.10422Каменный дом в Дуги До в Негуше. Негуши - известное место гастрон…

Параметры недвижимости в Община Цетине, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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