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Купить недвижимость с видом на море в Община Никшич, Черногория

Никшич
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1 объект найдено
Дом 4 спальнив Никшич, Черногория
Дом 4 спальни
Никшич, Черногория
220 м²
€ 420,000
Великолепный дом в поселке Ковачи. Тихое уединенное место с прекрасной природой и восхитител…

Параметры недвижимости в Община Никшич, Черногория

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