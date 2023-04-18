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Купить дом в Община Никшич, Черногория

Никшич
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2 объекта найдено
Домв Никшич, Черногория
Дом
Никшич, Черногория
320 м²
€ 75,000
Каменный дом 320м2 + 13 000м2 плодородной земли в пригороде Никшича Дом очень красивой и пр…
Дом 4 спальнив Никшич, Черногория
Дом 4 спальни
Никшич, Черногория
220 м²
€ 420,000
Великолепный дом в поселке Ковачи. Тихое уединенное место с прекрасной природой и восхитител…

Параметры недвижимости в Община Никшич, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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