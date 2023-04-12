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Купить Многоуровневые квартиры с видом на море в Черногории

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Многоуровневые квартиры 3 спальнив Биела, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Биела, Черногория
2 ванных комнат 136 м²
€ 340,000
Хорошо оцененная недвижимость, идеально подходящая для инвестиций и элитных отпусков, появил…

Параметры недвижимости в Черногории

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