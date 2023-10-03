Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Черногория
  4. Особняки

Особняки с бассейном в Черногории

Особняк В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Радовичи, Черногория
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Радовичи, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Роскошые апартаменты с одной спальней с панорамным видом на море! Вас ждет безупре…
€664,500
Дом с видом на море в Черногория, Черногория
Дом с видом на море
Черногория, Черногория
Площадь 98 м²
Код объекта - 1.30.11.9441Дом под реконструкцию с видом на море в элитном поселке в Река Реж…
€95,000
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с парком в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с парком
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Для любителей спокойного отдыха. Продаётся квартира в городе Петровац, 110 м от моря. Первый…
Цена по запросу
Дом 3 спальни в Черногория, Черногория
Дом 3 спальни
Черногория, Черногория
Количество спален 3
Площадь 72 м²
Код объекта - 9.25.11.11167Продается приземная часть дома с 3 спальнями (72м2) в районе Бели…
€126,007
Квартира 1 спальня с террасой, у моря, с vid na more в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня с террасой, у моря, с vid na more
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Доступные площади: 30м2 - 197м2 Спальни: 0-2 Этажей: 3 Количество парковочных мест: 2…
€141,000
Дом в Черногория, Черногория
Дом
Черногория, Черногория
Площадь 66 м²
Код объекта - 1.25.11.11353 Предлагается к продаже дом, расположенный в местечке Джурмани…
€154,232
Дом 4 комнаты в Сутоморе, Черногория
Дом 4 комнаты
Сутоморе, Черногория
Комнаты 4
Площадь 135 м²
Двухэтажный дом недалеко от моря в Сутоморе, Бар - площадь двухэтажного дома 116м2 + террас…
€139,000
Квартира в Община Будва, Черногория
Квартира
Община Будва, Черногория
Площадь 92 м²
Строительство комплекса началось в 2016 году. В комплексе 9 жилых этажей, 2 бассейна, спа-це…
€413,302
Квартира 1 комната в Бечичи, Черногория
Квартира 1 комната
Бечичи, Черногория
Комнаты 1
Площадь 57 м²
Продается односпальная квартира в Бечичи, в новом доме. Общая площадь 57 кв.м. Квартира рас…
€130,000
Дом 1 спальня с парковкой в Черногория, Черногория
Дом 1 спальня с парковкой
Черногория, Черногория
Количество спален 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Каменный дом с большим двором в тихом месте, Будва Этот дом расположен в тихом месте над Буд…
€406,245
Дом в Община Тиват, Черногория
Дом
Община Тиват, Черногория
Площадь 189 м²
Дом в Тивате с большим участком земли. Дом 189 м2 и участок 1914 м2, есть настоящая оливкова…
€756,040
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 3
Строительный участок для совместного строительства в Бечичи в фантастическом месте. Участок …
€190,794

Параметры недвижимости в Черногории

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти