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Особняки с видом на горы в Черногории

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1 объект найдено
Особняк 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Morinj, Черногория
Особняк 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Morinj, Черногория
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Старинное загородное поместье на огромном участке земли в поселке Моринь, Которский залив. В…
€999,000

Параметры недвижимости в Черногории

с видом на море
недорогая
элитная
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