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Купить вилла с видом на море в Lustica, Черногория

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3 объекта найдено
Вилла 3 спальнив Mrkovi, Черногория
Вилла 3 спальни
Mrkovi, Черногория
240 м²
€ 430,000
Общая площадь 240 кв.м., в том числе: -жилая площадь 190 кв.м. -площадь террас 50 кв.м…
Вилла 4 спальнив Klinci, Черногория
Вилла 4 спальни
Klinci, Черногория
350 м²
€ 1,200,000
Площадь: 350м2; Участок: 544м2 (или, по желанию, можно приобрести дополнительно 656 кв.м…
Вилла 3 спальнив Mrkovi, Черногория
Вилла 3 спальни
Mrkovi, Черногория
3 ванных комнат 257 м²
€ 810,000
Тиват, Крашичи – Двухэтажная вилла на самом берегу моря Вилла общей площадью 257 кв.м., пост…

Параметры недвижимости в Lustica, Черногория

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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