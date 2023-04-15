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Купить недвижимость с бассейном в Lustica, Черногория

6 объектов найдено
Домв Lustica, Черногория
Дом
Lustica, Черногория
€ 750,000
Каждая комната имеет панорамный вид на море и горы. В интерьере реализован авторский дизайн…
Квартирав Lustica, Черногория
Квартира
Lustica, Черногория
Цена по запросу
Новый проект в Которском заливе, сочетающий современный дизайн с уникальной экологией регион…
Квартира 2 комнатыв Lustica, Черногория
Квартира 2 комнаты
Lustica, Черногория
2 Количество комнат 74 м²
€ 380,000
Продается роскошная квартира с одной спальной комнатой в комплексе Луштица Bay, на первой ли…
Квартира 2 комнатыв Lustica, Черногория
Квартира 2 комнаты
Lustica, Черногория
2 Количество комнат 86 м² 2/3 Этаж
€ 425,000
Квартира в элитном комплексе Луштица Бэй, во втором ряду от моря. В квартире есть простор…
Дом 2 спальнив Merdari, Черногория
Дом 2 спальни
Merdari, Черногория
2 ванных комнат 100 м²
€ 510,000
Новый город на Луштице, «Lustica Bay» — это первый курорт класса люкс на полуострове Луштица…
Дом 7 комнатв Lustica, Черногория
Дом 7 комнат
Lustica, Черногория
7 Количество комнат 247 м² Количество этажей 2
€ 980,000
Продается роскошная вилла на полуострове Луштица. Общая площадь составляет 247 м2 на участке…

Параметры недвижимости в Lustica, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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