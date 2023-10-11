Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Черногория
  4. Lustica
  5. Студии

Квартиры-студии с бассейном в Lustica, Черногория

Студия В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальня с террасой, у моря, с vid na more в Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня с террасой, у моря, с vid na more
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Будванская ривьера, район Бечичи. Новый шести этажный жилой дом в удобном районе Строит…
€184,164
Квартира 1 спальня с террасой, у моря, с vid na more в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня с террасой, у моря, с vid na more
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 57 м²
Описание Будва, центр. Новый жилой комплекс класса люкс в центре Будвы, на первой линии …
€410,585
Квартира 2 спальни с парковкой в Пржно, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой
Пржно, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Комфортабельные апартаменты в закрытом жилом комплексе Blue Horizon в живописном поселке Прж…
Цена по запросу
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с видом на море в Доброта, Черногория
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с видом на море
Доброта, Черногория
Комнаты 8
Площадь 220 м²
Дом постройки 1980 года расположен на первой линии моря в тихом районе Котора Доброте. До…
€893,881
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Ульцинь, Черногория
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Ульцинь, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
D5-1117. Luxurious new villa with a swimming pool in UlcinjExclusive villa for sale with a v…
€978,673
Квартира 1 спальня в Черногория, Черногория
Квартира 1 спальня
Черногория, Черногория
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Код объекта - 1.25.13.11098Квартира в Утехе с 1 спальней 45 м2+30 м2 терраса до моря 300 мет…
€81,147
Квартира 1 спальня с террасой, у моря, с vid na more в Игало, Черногория
Квартира 1 спальня с террасой, у моря, с vid na more
Игало, Черногория
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови, район Игало. Новые квартиры в малоквартирном до…
€96,981
Квартира 1 спальня в Черногория, Черногория
Квартира 1 спальня
Черногория, Черногория
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Код объекта - 1.30.13.10403Площадь: 43м2 Этаж: 3 Лифт: Да Структура: Прихожая, ванная комнат…
€158,912
Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 2/4
А4-1587. Продается однокомнатная квартира в Будве.Продается однокомнатная квартира в Будве. …
€84,885
Квартира 1 спальня в Котор, Черногория
Квартира 1 спальня
Котор, Черногория
Количество спален 1
Площадь 53 м²
НУМ 1539 Продажа квартир в новом комплексе с бассейном, который находится в Которе, регио…
€170,000
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Цена по запросу
Дом 3 спальни в Сутоморе, Черногория
Дом 3 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
На продажу дом курортного района Сутоморе в 1000 м от моря, поселок Занковичи. Дом площадью …
€67,000

Параметры недвижимости в Lustica, Черногория

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти