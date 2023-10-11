ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Черногория
Lustica
Студии
Квартиры-студии с видом на море в Lustica, Черногория
Студия
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом
Будва, Черногория
300 м²
Дом с возможностью достроить еще 2 этажа, центральная част Будвы Трехэтажный дом в централь…
€555,317
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
2
85 м²
Площадь: 85 м2. Структура: 2 спальни, гостиная, кухня, столовая, 2 санузла, 2 террасы, кори…
€251,659
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Будва, Черногория
2
1
65 м²
1
Продается земля под застройку в поселке Близикуче, в непосредственной близости от Св. Стефан…
€150,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Черногория, Черногория
3
190 м²
Код объекта - 5.25.11.11826Двухэтажный дом общей площадью 190м2, на равнинной части Сутоморе…
€192,972
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой
Доброта, Черногория
3
1
80 м²
A5-253. Two bedroom apartment with pool in Dobrota Apartment with two bedrooms in a complex …
€293,602
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с мебелью
Zaljevo, Черногория
2
1
44 м²
1
А5-192. Однокомнатная квартира в новом комплексе с бассейном в ДобротеПродается однокомнатна…
€154,790
Рекомендовать
Дом
Община Бар, Черногория
180 м²
Красиво обставленный дом в Илино, Бар Этот прекрасный дом расположен на участке площадью 300…
€345,370
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с охраной
Тиват, Черногория
3
3
215 м²
Тиват, Порто Монтенегро — Четырехкомнатная квартира на продажу Эта эксклюзивная четырехкомна…
€2,52 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Бечичи, Черногория
3
2
106 м²
4/4
Новая, просторная и светлая квартира с видом на море в Бечичи. Дом находится в тихом р…
€279,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
1
1
40 м²
Fully furnished one bedroom apartment for sale in Petrovac - Montenegro.This apartment is si…
€131,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Пржно, Черногория
2
70 м²
Будванская ривьера, район Пржно Расстояние до моря 400м. Новый дом на 25 квартир в жил…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море
Крашичи, Черногория
6
5
160 м²
D4-140. Дом в КрасичиДом на продажу & NBSP; имеет площадь 130 кв.м плюс чердак 30 кв.м на уч…
€678,607
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Lustica, Черногория
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL