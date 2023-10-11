ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Черногория
Lustica
Студии
Квартиры-студии с видом на горы в Lustica, Черногория
Студия
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 2 спальни с Spalni
Община Будва, Черногория
2
157 м²
Код объекта - 1.30.728.7259Апартаменты Dukley Gardens дляпродажи:Вилла 8 / КвартираA4В самом…
€943,541
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Черногория, Черногория
1
30 м²
Код объекта - 5.25.13.10994Квартира, как этаж дома, в частном двухквартирном доме, площадью …
€53,438
Рекомендовать
Дом 1 спальня
Троица, Черногория
1
2
50 м²
1
По цене квартиры в переполненном городе вы можете иметь свой собственный дом со своим участк…
€204,476
Рекомендовать
Дом 5 спален для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka
Община Бар, Черногория
5
880 м²
Код объекта - 1.25.728.2466Кухня-столовая 47 м2 Зал-холл 90 м2 Прачечная 25 м2 Тренажерный з…
€1,09 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Черногория, Черногория
2
132 м²
Код объекта - 1.30.13.11131Продаются панорамные квартиры в Бечичи, с видом на море и горы в …
€288,599
Рекомендовать
Дом 5 спален
Сутоморе, Черногория
5
130 м²
NUM 3067 Продается дом в районе Сутомора, недалеко от города Бар. Дом имеет площадь 130 м2…
€150,000
Рекомендовать
Многоуровневые квартиры 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы
Бечичи, Черногория
6
7
440 м²
4
Это последнее слово в инвестициях с отличной доходностью. Этот отель расположен в Бечичи, в …
€710,143
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, у моря, с vid na more
Бар, Черногория
1
85 м²
Бар, центр города. Новые апартаменты от Застройщика в престижном комплексе в центре гор…
€414,205
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с садом
Бечичи, Черногория
2
1
80 м²
1
Amfora Real Estate рада представить новый современный жилой дом в исключительном месте в Беч…
€168,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha
Тиват, Черногория
1
1
Просторная и светлая квартира с огромной террасой и панорамным видом на море. Квартира распо…
€159,350
Рекомендовать
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бар, Черногория
6
3
200 м²
2
Дом с видом на море и с бассейном в Черногории. Продажа. Дом расположен на участке 788 м2 …
€278,814
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море
Игало, Черногория
1
45 м²
Новая хорошая квартира в северном районе города Герцег Нови Игало, 2 км от границы с Хорвати…
€78,800
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Lustica, Черногория
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL