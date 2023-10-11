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Квартиры-студии в Lustica, Черногория

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2 объекта найдено
Студия 1 спальня в Радованичи, Черногория
Студия 1 спальня
Радованичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/4
Luštica Bay - это больше, чем просто стиль; это образ жизни. Подход к созданию интегрированн…
€186,000
Студия 1 спальня в Радованичи, Черногория
Студия 1 спальня
Радованичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 1/2
The complex is located near the sea on the Lustica peninsula, ten minutes away from Lustica …
€300,000

Параметры недвижимости в Lustica, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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