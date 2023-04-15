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Купить недвижимость с видом на море в Lustica, Черногория

20 объектов найдено
Квартира 4 спальнив Замбеличи, Черногория
Квартира 4 спальни
Замбеличи, Черногория
240 м²
Цена по запросу
Домв Lustica, Черногория
Дом
Lustica, Черногория
€ 750,000
Каждая комната имеет панорамный вид на море и горы. В интерьере реализован авторский дизайн…
Квартира 2 спальнив Merdari, Черногория
Квартира 2 спальни
Merdari, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 116 м²
€ 750,000
A5-240. Двухкомнатная квартира в бухте ЛюстикаПродается двухкомнатная квартира 116м2: 2 спал…
Дом 4 спальнив Merdari, Черногория
Дом 4 спальни
Merdari, Черногория
5 Количество комнат 3 ванных комнат 240 м²
€ 510,000
D4-389. Современная вилла в Люстике Продается недавно отремонтированная, стильно оформленная…
Квартира 2 спальнив Mrkovi, Черногория
Квартира 2 спальни
Mrkovi, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м² 1/3 Этаж
€ 95,000
A2-1153-1. Cozy apartment with sea viewfor sale Apartments  in 5 minutes from the …
Квартирав Lustica, Черногория
Квартира
Lustica, Черногория
Цена по запросу
Новый проект в Которском заливе, сочетающий современный дизайн с уникальной экологией регион…
Квартира 1 спальняв Merdari, Черногория
Квартира 1 спальня
Merdari, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м² Количество этажей 2
€ 265,000
A4-1190. Продается квартира с видом на море в Люстице, Черногория. Продается идеальная кварт…
Дом 5 спаленв Митровичи, Черногория
Дом 5 спален
Митровичи, Черногория
6 Количество комнат 5 ванных комнат 315 м² Количество этажей 2
€ 980,000
D2-1083. Роскошная вилла с бассейном на полуострове Люстика. Уникальный четырехсотлетний отр…
Дом 3 спальнив Merdari, Черногория
Дом 3 спальни
Merdari, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² Количество этажей 2
€ 400,000
D2-1097. Новый дом на полуострове Люстика с бассейном на первой линииНовый дом на продажу пл…
Квартира 2 спальнив Mrkovi, Черногория
Квартира 2 спальни
Mrkovi, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 95,000
A2-1153. Cozy two bedrooms apartment with sea viewApartments for sale in 5 minutes from…
Квартира 2 комнатыв Lustica, Черногория
Квартира 2 комнаты
Lustica, Черногория
2 Количество комнат 74 м²
€ 380,000
Продается роскошная квартира с одной спальной комнатой в комплексе Луштица Bay, на первой ли…
Квартира 2 комнатыв Lustica, Черногория
Квартира 2 комнаты
Lustica, Черногория
2 Количество комнат 86 м² 2/3 Этаж
€ 425,000
Квартира в элитном комплексе Луштица Бэй, во втором ряду от моря. В квартире есть простор…
Квартира 2 комнатыв Lustica, Черногория
Квартира 2 комнаты
Lustica, Черногория
2 Количество комнат 74 м² 2/3 Этаж
€ 370,000
Квартира в комплексе премиум класса на первой линии в комплексе Луштица Бэй. Прекрасный …
Дом 4 спальнив Mrkovi, Черногория
Дом 4 спальни
Mrkovi, Черногория
275 м²
€ 500,000
Квартира 2 спальнив Brguli, Черногория
Квартира 2 спальни
Brguli, Черногория
48 м²
€ 115,000
Вилла 3 спальнив Mrkovi, Черногория
Вилла 3 спальни
Mrkovi, Черногория
240 м²
€ 430,000
Общая площадь 240 кв.м., в том числе: -жилая площадь 190 кв.м. -площадь террас 50 кв.м…
Квартира 2 спальнив Mrkovi, Черногория
Квартира 2 спальни
Mrkovi, Черногория
77 м²
€ 180,950
Площадь квартир: 50-180 кв.м. Кол-во спален: 1-3 Кол-во ванных комнат: 1-3 Стоимость: от…
Вилла 4 спальнив Klinci, Черногория
Вилла 4 спальни
Klinci, Черногория
350 м²
€ 1,200,000
Площадь: 350м2; Участок: 544м2 (или, по желанию, можно приобрести дополнительно 656 кв.м…
Дом 7 комнатв Lustica, Черногория
Дом 7 комнат
Lustica, Черногория
7 Количество комнат 247 м² Количество этажей 2
€ 980,000
Продается роскошная вилла на полуострове Луштица. Общая площадь составляет 247 м2 на участке…
Вилла 3 спальнив Mrkovi, Черногория
Вилла 3 спальни
Mrkovi, Черногория
3 ванных комнат 257 м²
€ 810,000
Тиват, Крашичи – Двухэтажная вилла на самом берегу моря Вилла общей площадью 257 кв.м., пост…

Параметры недвижимости в Lustica, Черногория

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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