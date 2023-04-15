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Купить недвижимость с видом на горы в Lustica, Черногория

3 объекта найдено
Домв Lustica, Черногория
Дом
Lustica, Черногория
€ 430,000
Площадь дома: 150 м2 (131 м2 + терраса 19 м2) Площадь участка: 404 м2 Спальни: 2 Ванные комн…
Дом 7 комнатв Lustica, Черногория
Дом 7 комнат
Lustica, Черногория
7 Количество комнат 247 м² Количество этажей 2
€ 980,000
Продается роскошная вилла на полуострове Луштица. Общая площадь составляет 247 м2 на участке…
Дом 4 спальнив Tici, Черногория
Дом 4 спальни
Tici, Черногория
2 ванных комнат 120 м²
€ 75,000
Продается небольшой уютный дом площадью 120 м2 в поселке Жаница на полуострове Луштица. В до…

Параметры недвижимости в Lustica, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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