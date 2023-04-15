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Купить дом в Lustica, Черногория

52 объекта найдено
Домв Lustica, Черногория
Дом
Lustica, Черногория
€ 750,000
Каждая комната имеет панорамный вид на море и горы. В интерьере реализован авторский дизайн…
Дом 2 спальнив Eraci, Черногория
Дом 2 спальни
Eraci, Черногория
80 м²
€ 170,000
NUM 4982 Продается деревянный дом в поселке Мркови, расположенном в Люстице. Площадь дома со…
Дом 3 спальнив Lustica, Черногория
Дом 3 спальни
Lustica, Черногория
3 ванных комнат 320 м²
€ 960,000
Location: Veslo Villa area: 320 sq.m. Plot area: 587 sq.m. Number of bedrooms: 3 Number of b…
Домв Lustica, Черногория
Дом
Lustica, Черногория
360 м²
€ 1,200,000
Просторная вилла на первой линии, расположенная в Розе, очаровательной деревне в Луштице. Не…
Домв Lustica, Черногория
Дом
Lustica, Черногория
75 м²
€ 320,000
Современный двухквартирный дом в Крашичах, полуостров Луштица Размер: 88м2 Участок: 187м2 Сп…
Домв Lustica, Черногория
Дом
Lustica, Черногория
240 м²
€ 1,800,000
Эта просторная вилла с четырьмя спальнями расположена на берегу моря в деревне Крашичи на по…
Домв Lustica, Черногория
Дом
Lustica, Черногория
230 м²
€ 700,000
Трехэтажный дом в деревне Крашичи, Луштица Площадь: 230м2 Участок: 258м2 Уровни:3 Вид на мор…
Домв Lustica, Черногория
Дом
Lustica, Черногория
210 м²
€ 450,000
Дом в Крашичи с видом на море, всего в 40 метрах от моря. Дом 210 кв м и включает в себя: - …
Домв Lustica, Черногория
Дом
Lustica, Черногория
154 м²
€ 640,000
Двухуровневый дом в Розе с видом на море расположен на второй линии моря. Общая площадь дома…
Домв Lustica, Черногория
Дом
Lustica, Черногория
129 м²
€ 530,000
Дом в Крашичах на первой линии В доме три уровня: - цокольный этаж включает в себя квартиру-…
Домв Lustica, Черногория
Дом
Lustica, Черногория
176 м²
€ 318,000
Этот дом расположен в Крашичах, на участке площадью 450 м2. Он имеет прекрасный вид на море.…
Домв Lustica, Черногория
Дом
Lustica, Черногория
400 м²
€ 640,000
Дом просторный с жилой площадью 400 м2 и земельным участком 456 м2. Первый этаж не продается…
Домв Lustica, Черногория
Дом
Lustica, Черногория
€ 430,000
Площадь дома: 150 м2 (131 м2 + терраса 19 м2) Площадь участка: 404 м2 Спальни: 2 Ванные комн…
Дом 5 спаленв Tici, Черногория
Дом 5 спален
Tici, Черногория
3 ванных комнат 300 м²
€ 315,000
Продается дом на полуострове Луштица, вдали от городской суеты, в сельской местности, тихом …
Дом 4 спальнив Merdari, Черногория
Дом 4 спальни
Merdari, Черногория
5 Количество комнат 3 ванных комнат 240 м²
€ 510,000
D4-389. Современная вилла в Люстике Продается недавно отремонтированная, стильно оформленная…
Дом 5 спаленв Eraci, Черногория
Дом 5 спален
Eraci, Черногория
300 м²
€ 335,000
NUM 1380 House for sale, which is located 17 km from the airport of Tivat, 20 km from the …
Дом 5 спаленв Eraci, Черногория
Дом 5 спален
Eraci, Черногория
240 м²
€ 250,000
NUM 4489 Three-story house in Radovići near Luštice Bay. The surface of the house is …
Дом 5 спаленв Tici, Черногория
Дом 5 спален
Tici, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 1,350,000
D2-1038. Виллы в клубной деревне на ЛюстикеВесь объект с фундаментом для вилл и участка прод…
Дом 5 спаленв Митровичи, Черногория
Дом 5 спален
Митровичи, Черногория
6 Количество комнат 5 ванных комнат 315 м² Количество этажей 2
€ 980,000
D2-1083. Роскошная вилла с бассейном на полуострове Люстика. Уникальный четырехсотлетний отр…
Дом 3 спальнив Merdari, Черногория
Дом 3 спальни
Merdari, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² Количество этажей 2
€ 400,000
D2-1097. Новый дом на полуострове Люстика с бассейном на первой линииНовый дом на продажу пл…
Дом 5 спаленв Merdari, Черногория
Дом 5 спален
Merdari, Черногория
300 м²
Цена по запросу
Дом 4 спальнив Mrkovi, Черногория
Дом 4 спальни
Mrkovi, Черногория
275 м²
€ 500,000
Вилла 3 спальнив Mrkovi, Черногория
Вилла 3 спальни
Mrkovi, Черногория
240 м²
€ 430,000
Общая площадь 240 кв.м., в том числе: -жилая площадь 190 кв.м. -площадь террас 50 кв.м…
Вилла 4 спальнив Klinci, Черногория
Вилла 4 спальни
Klinci, Черногория
350 м²
€ 1,200,000
Площадь: 350м2; Участок: 544м2 (или, по желанию, можно приобрести дополнительно 656 кв.м…
Дом 2 спальнив Lustica, Черногория
Дом 2 спальни
Lustica, Черногория
1 ванных комнат 115 м²
€ 207,000
Vila c 2-мя спальнями  площадью 115м2, свой небольшой сад. Жилые помещения имеют панорамные…
Дом 2 спальнив Merdari, Черногория
Дом 2 спальни
Merdari, Черногория
2 ванных комнат 100 м²
€ 510,000
Новый город на Луштице, «Lustica Bay» — это первый курорт класса люкс на полуострове Луштица…
Дом 6 спаленв Lustica, Черногория
Дом 6 спален
Lustica, Черногория
247 м²
€ 950,000
Код объекта - 1.20.728.9080Фантастическая, полностью реновированная вилла, построенная в тра…
Домв Lustica, Черногория
Дом
Lustica, Черногория
350 м²
€ 1,350,000
Код объекта - 1.20.728.5533Комплекс состоит из 12 вилл в медитерранском стиле с отличным вид…
Вилла 4 спальнив Klinci, Черногория
Вилла 4 спальни
Klinci, Черногория
2 ванных комнат 500 м²
€ 2,500,000
Вилла находится на первой линии у моря, на полуострове Луштица, в 10 минутах ходьбы прогулоч…
Дом 5 спаленв Lustica, Черногория
Дом 5 спален
Lustica, Черногория
516 м²
€ 3,900,000
Код объекта - 1.28.728.8746Вилла Semiramis представляет собой каскадное здание общей площадь…

Параметры недвижимости в Lustica, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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