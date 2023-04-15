Черногория
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Черногории
Новые дома в Черногории
Все новостройки в Черногории
20
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Черногории
Жилая
Квартира в Черногории
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Черногории
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Черногории
Элитная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Черногории
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Черногории
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Херцег-Нови
Lustica
Дома
Купить дом в Lustica, Черногория
Дом
Очистить
52 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом
Lustica, Черногория
€ 750,000
Каждая комната имеет панорамный вид на море и горы. В интерьере реализован авторский дизайн…
Дом 2 спальни
Eraci, Черногория
80 м²
€ 170,000
NUM 4982 Продается деревянный дом в поселке Мркови, расположенном в Люстице. Площадь дома со…
Дом 3 спальни
Lustica, Черногория
3 ванных комнат
320 м²
€ 960,000
Location: Veslo Villa area: 320 sq.m. Plot area: 587 sq.m. Number of bedrooms: 3 Number of b…
Дом
Lustica, Черногория
360 м²
€ 1,200,000
Просторная вилла на первой линии, расположенная в Розе, очаровательной деревне в Луштице. Не…
Дом
Lustica, Черногория
75 м²
€ 320,000
Современный двухквартирный дом в Крашичах, полуостров Луштица Размер: 88м2 Участок: 187м2 Сп…
Дом
Lustica, Черногория
240 м²
€ 1,800,000
Эта просторная вилла с четырьмя спальнями расположена на берегу моря в деревне Крашичи на по…
Дом
Lustica, Черногория
230 м²
€ 700,000
Трехэтажный дом в деревне Крашичи, Луштица Площадь: 230м2 Участок: 258м2 Уровни:3 Вид на мор…
Дом
Lustica, Черногория
210 м²
€ 450,000
Дом в Крашичи с видом на море, всего в 40 метрах от моря. Дом 210 кв м и включает в себя: - …
Дом
Lustica, Черногория
154 м²
€ 640,000
Двухуровневый дом в Розе с видом на море расположен на второй линии моря. Общая площадь дома…
Дом
Lustica, Черногория
129 м²
€ 530,000
Дом в Крашичах на первой линии В доме три уровня: - цокольный этаж включает в себя квартиру-…
Дом
Lustica, Черногория
176 м²
€ 318,000
Этот дом расположен в Крашичах, на участке площадью 450 м2. Он имеет прекрасный вид на море.…
Дом
Lustica, Черногория
400 м²
€ 640,000
Дом просторный с жилой площадью 400 м2 и земельным участком 456 м2. Первый этаж не продается…
Дом
Lustica, Черногория
€ 430,000
Площадь дома: 150 м2 (131 м2 + терраса 19 м2) Площадь участка: 404 м2 Спальни: 2 Ванные комн…
Дом 5 спален
Tici, Черногория
3 ванных комнат
300 м²
€ 315,000
Продается дом на полуострове Луштица, вдали от городской суеты, в сельской местности, тихом …
Дом 4 спальни
Merdari, Черногория
5 Количество комнат
3 ванных комнат
240 м²
€ 510,000
D4-389. Современная вилла в Люстике Продается недавно отремонтированная, стильно оформленная…
Дом 5 спален
Eraci, Черногория
300 м²
€ 335,000
NUM 1380 House for sale, which is located 17 km from the airport of Tivat, 20 km from the …
Дом 5 спален
Eraci, Черногория
240 м²
€ 250,000
NUM 4489 Three-story house in Radovići near Luštice Bay. The surface of the house is …
Дом 5 спален
Tici, Черногория
6 Количество комнат
3 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 2
€ 1,350,000
D2-1038. Виллы в клубной деревне на ЛюстикеВесь объект с фундаментом для вилл и участка прод…
Дом 5 спален
Митровичи, Черногория
6 Количество комнат
5 ванных комнат
315 м²
Количество этажей 2
€ 980,000
D2-1083. Роскошная вилла с бассейном на полуострове Люстика. Уникальный четырехсотлетний отр…
Дом 3 спальни
Merdari, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
Количество этажей 2
€ 400,000
D2-1097. Новый дом на полуострове Люстика с бассейном на первой линииНовый дом на продажу пл…
Дом 5 спален
Merdari, Черногория
300 м²
Цена по запросу
Дом 4 спальни
Mrkovi, Черногория
275 м²
€ 500,000
Вилла 3 спальни
Mrkovi, Черногория
240 м²
€ 430,000
Общая площадь 240 кв.м., в том числе: -жилая площадь 190 кв.м. -площадь террас 50 кв.м…
Вилла 4 спальни
Klinci, Черногория
350 м²
€ 1,200,000
Площадь: 350м2; Участок: 544м2 (или, по желанию, можно приобрести дополнительно 656 кв.м…
Дом 2 спальни
Lustica, Черногория
1 ванных комнат
115 м²
€ 207,000
Vila c 2-мя спальнями площадью 115м2, свой небольшой сад. Жилые помещения имеют панорамные…
Дом 2 спальни
Merdari, Черногория
2 ванных комнат
100 м²
€ 510,000
Новый город на Луштице, «Lustica Bay» — это первый курорт класса люкс на полуострове Луштица…
Дом 6 спален
Lustica, Черногория
247 м²
€ 950,000
Код объекта - 1.20.728.9080Фантастическая, полностью реновированная вилла, построенная в тра…
Дом
Lustica, Черногория
350 м²
€ 1,350,000
Код объекта - 1.20.728.5533Комплекс состоит из 12 вилл в медитерранском стиле с отличным вид…
Вилла 4 спальни
Klinci, Черногория
2 ванных комнат
500 м²
€ 2,500,000
Вилла находится на первой линии у моря, на полуострове Луштица, в 10 минутах ходьбы прогулоч…
Дом 5 спален
Lustica, Черногория
516 м²
€ 3,900,000
Код объекта - 1.28.728.8746Вилла Semiramis представляет собой каскадное здание общей площадь…
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Lustica, Черногория
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты