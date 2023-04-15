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Купить квартиру с бассейном в Lustica, Черногория

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3 объекта найдено
Квартирав Lustica, Черногория
Квартира
Lustica, Черногория
Цена по запросу
Новый проект в Которском заливе, сочетающий современный дизайн с уникальной экологией регион…
Квартира 2 комнатыв Lustica, Черногория
Квартира 2 комнаты
Lustica, Черногория
2 Количество комнат 74 м²
€ 380,000
Продается роскошная квартира с одной спальной комнатой в комплексе Луштица Bay, на первой ли…
Квартира 2 комнатыв Lustica, Черногория
Квартира 2 комнаты
Lustica, Черногория
2 Количество комнат 86 м² 2/3 Этаж
€ 425,000
Квартира в элитном комплексе Луштица Бэй, во втором ряду от моря. В квартире есть простор…

Параметры недвижимости в Lustica, Черногория

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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